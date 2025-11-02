Nagpur Municipal Election: प्रभाग कुणासाठी खुला, कुणाला राखीव? मनपा निवडणूक; प्रशासनाचा प्रस्ताव आयोगाकडे सादर

नागपूर : आगामी नागपूर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभागनिहाय प्रारूप आरक्षित जागांचा प्रस्ताव प्रशासनाने अंतिम करून राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर ११ नोव्हेंबरला आरक्षणाची सोडत काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांचे भवितव्य या सोडतीकडे लागले आहे. ‘कोणाचा प्रभाग खुला आणि कोणता राखीव?’ हा लाखमोलाचा प्रश्न इच्छुकांना सतावत आहे..मार्च २०२२ मध्ये नागपूर मनपातील ‘पदाधिकारी राज’ संपुष्टात येऊन ‘प्रशासक राज’ सुरू झाला. तेव्हापासून कधी प्रभाग रचनेवरून तर कधी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणूक लांबणीवर पडली होती. परंतु हे सर्व रखडलेले मुद्दे निकाली निघाल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवडणुकांची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे..सुमारे ३५ लाखांच्या लोकसंख्येच्या शहरात ३८ प्रभागातून १५१ नगरसेवक निवडून येणार आहेत. यासाठी प्रभाग रचना अंतिम झाली असून, आता आयोगाच्या निर्देशानुसार नागपूर मनपा प्रशासनाने प्रभागनिहाय प्रारूप आरक्षण निश्चित करून तसा प्रस्ताव मान्यतेसाठी निवडणूक आयोगाकडे सादर केला आहे. आयोगाची मान्यता मिळाल्यानंतर ११ नोव्हेंबरला प्रशासन आरक्षण सोडत काढेल. त्यामुळे आगामी काही दिवसांतच नगरसेवक होऊ इच्छिणाऱ्यांपुढे आशेचे किरण किंवा राजकीय अडथळा उभा करण्याचे काम ही सोडत करणार आहे. त्यामुळे नागपूरकरांसाठी ११ नोव्हेंबर हा दिवस नसून आगामी सत्तेची दिशा ठरवणारा ‘निर्णायक दिवस’ ठरणार आहे..तर पुन्हा आखावी लागणार रणनीती!अनेकांनी स्वप्नात ठेवलेली प्रभाग राजकारणाची गणिते आता आरक्षण सोडतीनंतर पूर्णतः बदलू शकतात. त्यामुळे स्थानिक नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची धाकधूक वाढली आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार प्रभाग रचनेत झालेला बदल, महिलांना आणि मागासवर्गीयांना राखीव जागा, तसेच राजकीय शक्ती-संतुलन या सर्व घटकांमुळे नागपूरच्या सत्तेचे समीकरणही बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेक दिग्गज नेत्यांच्या पारंपरिक प्रभागावर आरक्षणाची गाठ बसल्यास त्यांना त्यांची सगळी रणनीतीच पुन्हा आखावी लागेल. निवडणुकीत प्रभाग रचनेचे आरक्षण नव्यानेच म्हणजे पहिल्यापासून होईल. त्यामुळे इच्छुकांचे भवितव्य आता हे आरक्षण सोडतीवरच टिकून राहणार आहे..Nagpur Election: प्रभागनिहाय आरक्षणावरच इच्छुकांचे भवितव्य अवलंबून! महापालिका निवडणुकीसाठी आयोगाकडून सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर.हरकती, सूचनांसाठी आठवडा एससी व एसटी प्रवर्गाच्या जागा, ज्या मतदारसंघात संबंधित प्रवर्गाची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे, तिथून सुरुवात करून उतरत्या (घटत्या) क्रमाने आरक्षित जागा दिल्या जातील. ओबीसीच्या जागा चिठ्ठ्या टाकून (लॉटरी) ठरवल्या जातील. ११ नोव्हेंबरला आरक्षणाची सोडत काढल्यावर त्यावर २४ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती व सूचना मागविण्यात येईल. त्यावर २५ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबरदरम्यान मनपा आयुक्त निर्णय घेतील. त्यानंतर आयोगाच्या मान्यतेनंतर २ डिसेंबरला अंतिम आरक्षण प्रसिद्ध होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.