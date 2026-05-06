llegal Mining Crackdown: धावत्या जेसीबीला लटकून ३ किमी पाठलाग; नायब तहसीलदारांची धाडसी कारवाई

अवैध मुरूम उत्खननावर मध्यरात्री धाडसी धाड; नायब तहसीलदार निकाळजे यांची जीवाची पर्वा न करता जेसीबीला लटकून ३ किमी पाठलाग करत कारवाई
Heroic Act in Nagpur: Naib Tehsildar Nikalje Risks Life to Curb Illegal Mining

साळवा : नागपूरच्या कुही तालुक्यातील बोरी नाईक शिवारात सुरू असलेल्या अवैध मुरूम उत्खननावर महसूल विभागाने मध्यरात्री धाडसी कारवाई करत मोठी खळबळ उडवली. नायब तहसीलदार बुद्धभूषण निकाळजे यांनी जीवाची पर्वा न करता धावत्या जेसीबीला लटकून तब्बल ३ ते ४ किमी पाठलाग करत वाहन थांबवले. या थरारक कारवाईदरम्यान महसूल पथकाच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालण्याचाही प्रयत्न झाला.

