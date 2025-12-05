Nagpur Crime: ‘तूम मेरी नही तो किसीकी नही हो सकती’; विवाहितेला धमकी , शरीरसुखाची मागणी, नंदनवन पोलिसांकडून गुन्हा दाखल

नागपूर : मोबाइलवर महिलेला संपर्क करीत ‘तूम मेरी नही तो किसी की नही हो सकती’ असे म्हणून धमकी देत एकाने शरीरसुखाची मागणी केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. याप्रकरणी नंदनवन पोलिसांनी तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नंदनवन परिसरात राहणाऱ्या अंजू (बदललेले नाव) यांना १ डिसेंबरला मध्यरात्री १२ वाजताच्या सुमारास अनोळखी मोबाइलधारकाने मोबाइलवर संपर्क साधला..यावेळी त्याने ‘हॅलो संजना, हमे आपसे बात करनी है’, असे मोबाइलधारक म्हणाला. यावर अंजू यांनी ‘मी तुम्हाला ओळखत नाही, आता रात्र झाली आहे, सकाळी बोलू’ असे उत्तर देत संजनाने कॉल कट केला..मात्र, त्याने पुन्हा संपर्क करून ‘मै आपको लाईक करता हूं, ‘तूम मेरी नही तो किसीकी नही हो सकती’असे म्हणत त्याने अंजू यांना धमकी दिली. याशिवाय शरीरसुखाची मागणी करीत शिवीगाळ केली..Kolhapur Friend Killed Case : कोल्हापुरात खांबाला गळा आवळून मित्राचा खून, कारण ऐकून धक्काच बसेल; मित्राला संपवून घरी निवांत झोपला पण....अंजू यांनी त्याचा मोबाइल क्रमांक ब्लॉक केला. त्यानंतरही तो अन्य क्रमांकावरून अंजू यांना त्रास द्यायला सुरुवात केली. त्यामुळे अंजू यांनी नंदनवन पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दिली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून फोन करणाऱ्या मोबाइलधारकाचा शोध सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.