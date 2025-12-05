Nagpur Crime: प्रेयसी मामेबहिणीने केला आतेभावाचा गेम; नंदनवनमधील थरारक घटना, चाकूने वार करून संपविले

नागपूर : नंदवनवन कॉलनीत झोपेतील प्रियकरावर प्रेयसी असलेल्या मामेबहिणीनेच चाकूने वार करीत खून केल्याची थरारक घटना गुरुवारी (ता.४) पहाटे साडेचार वाजताचा सुमारास उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी प्रेयसीवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे..बालाजी विनायक कल्याणे (वय २८, मुदखेड, नांदेड) असे मृत युवकाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बालाजी कल्याणे एका वर्षापूर्वी पोलिस भरती आणि स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी नागपुरात आला होता..नंदनवन कॉलनी येथील सार्वे यांच्या घरी भाड्याने वास्तव्यास होता. त्याची मामेबहीण मिनल (बदलेले नाव) ही सुद्घा काही महिन्यांपासून नागपुरातील एका महाविद्यालयात बीएएमएस अभ्यासक्रमात शिकत होती. ती श्यामधाम मंदिराजवळ भाड्याने खोली घेऊन राहते. दोघांचेही एकमेकांवर प्रेम असल्याने दररोज एकमेकांना भेटायचे. याशिवाय ती बालाजीच्या खोलीवर नेहमीच यायची..बुधवारी (ता.३) रात्री ती बालाजीच्या खोलीवर आली. त्यानंतर बालाजीने मामाला फोन लावून दोघांच्या प्रेमाबद्दल माहिती दिली. तसेच लग्न करण्याची परवानगी मागितली. त्यावर मामाने त्याला धमकाविले आणि मुलीचा नाद सोडण्याची तंबी दिली. त्यानंतरही बालाजीने मिनलला लग्नाची गळ घातली..यावर वडिलांच्या भीतीपोटी तिनेही त्याला नकार दिला. त्यामुळे दोघांमध्येही भांडण झाले. काही वेळानंतर शांत होऊन त्याने तिची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर दोघेही जेवण करून झोपी गेले. दरम्यान पहाटेच्या सुमारास तीन वाजता मिनल उठली. तिने चाकूने झोपेतच छातीवर सपासप वार करून बालाजीला रक्ताच्या थारोळ्यात लोळविले. तसेच स्वतःच्या हातावर गंभीर जखम करून घेतली. तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान पोलिसांना शंका येताच, त्यांनी मिनलची चौकशी केली. त्यात तिने खून केल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे..Kolhapur Friend Killed Case : कोल्हापुरात खांबाला गळा आवळून मित्राचा खून, कारण ऐकून धक्काच बसेल; मित्राला संपवून घरी निवांत झोपला पण....आत्महत्येचा केला बनावमिनलने बालाजीचा खून केल्यावर स्वतःच्या हाताने आपल्या डाव्या हातावर वार केला आणि आरडाओरड करू लागली. त्यामुळे शेजारी राहणाऱ्या बालाजीच्या मित्र बाहेर आला. तिने दार उघडले असता त्याला बालाजी रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या अवस्थेत आढळला. मिनलने त्याच्यावर वार केल्याचे सांगून स्वतः आत्महत्या केल्याची माहिती मित्राला दिली. त्यामुळे त्याने नंदनवन पोलिसांना कळविले. पोलिसांचा ताफा घटनास्थळी दाखल झाला. फॉरेन्सिक पथकाला बोलावून घेत पंचनामा करीत मृतदेह मेडिकलमध्ये उत्तरीय तपासणीसाठी नेण्यात आला. प्रकरणात प्राथमिक चौकशीमध्ये आकस्मिक मृत्यूची नोंद करीत तपास सुरू केला. दरम्यान मिनलही चौकशी सुरू केली. उलट तपासणीमध्ये तिने खुनाची कबुली देत घटनाक्रम उलगडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.