नागपूर

Nagpur Crime: प्रेयसी मामेबहिणीने केला आतेभावाचा गेम; नंदनवनमधील थरारक घटना, चाकूने वार करून संपविले

Crime News: नंदवनवन कॉलनीत झोपेतील प्रियकरावर प्रेयसी असलेल्या मामेबहिणीनेच चाकूने वार करीत खून केल्याची थरारक घटना गुरुवारी पहाटे साडेचार वाजताचा सुमारास उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी प्रेयसीवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला.
Nagpur Crime

Nagpur Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : नंदवनवन कॉलनीत झोपेतील प्रियकरावर प्रेयसी असलेल्या मामेबहिणीनेच चाकूने वार करीत खून केल्याची थरारक घटना गुरुवारी (ता.४) पहाटे साडेचार वाजताचा सुमारास उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी प्रेयसीवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Nagpur
police
crime
murder
Police Inquiry

