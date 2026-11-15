Nagpur News : आठवडाभरात सक्तीच्या भूसंपादनाची अधिसूचना! ; प्रारंभिक अधिसूचनेवरील हरकतींवर सुनावणी पूर्ण; थेट जमीन खरेदी होणार बंद

नागपूर: नवीन नागपूर प्रकल्पासाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला वेग आला असून, पुढील आठवड्यात कायद्यानुसार भूसंपादनासाठीची कलम १९ अंतर्गत (सक्तीचे भूसंपादन) अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. प्रारंभिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या सुमारे ५० ते ६० हरकतींची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. संबंधित हरकतींवर लेखी उत्तर दिल्यानंतर पुढील अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. नागपूर हे ‘आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र’ (आयबीएफसी) म्हणून विकसित होणार आहे. हिंगणा तालुक्यातील मौजा गोधनी (रिठी) आणि लाडगाव (रिठी) येथे सुमारे १ हजार ७१० एकर क्षेत्रावर हा प्रकल्प आहे. .यासाठी सहा महिन्यांत सुमारे ९०० एकर जमिनीचे थेट खरेदीद्वारे भूसंपादन झाले आहे. आता कायद्यानुसार भूसंपादन होणार असल्याने जमिनीच्या मोबदल्याचे गणित बदलणार आहे.प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याचा शासनाचा मानस दर्शविणारी प्रारंभिक अधिसूचना गत सप्टेंबरमध्ये प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर संबंधित भूधारकांकडून हरकती मागविण्यात आल्या. त्यानुसार सुमारे ५० ते ६० हरकती आल्या. यावर सुनावणी घेऊन भूधारकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. आता त्यांना हरकतींबाबत लेखी कळविण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..त्यानंतर थेट खरेदी होणार बंदकाही भूधारकांनी प्रकल्पाला विरोध आणि जमिनीच्या मोबदल्याबाबत हरकती नोंदविल्याचे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. सध्या या सुनावणीसंदर्भात एनएमआरडीएचे म्हणणे मागविण्यात येत आहे. त्यांचा अभिप्राय आल्यानंतर कलम १९ ची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. ती प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित जमिनींची थेट खरेदी करता येणार नाही. त्यानंतर जमिनीचा मोबदला निश्चित करणे, निवाडा (अवॉर्ड) पारित करणे आणि पुढील वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..भूसंपादन कायद्यानुसार मिळेल चारपट मोबदलाखासगी वाटाघाटीद्वारे थेट जमीन खरेदी केल्यास जमीनधारकांना बाजारमूल्याच्या पाचपट मोबदल्यासह त्याच ठिकाणी १,५०० चौरस फुटांचा भूखंड दिला जात आहे. याशिवाय विहीर, झाडे, बोअरवेल, झोपडी किंवा घरासाठी स्वतंत्र मोबदल्याची तरतूद आहे. मात्र, भूसंपादन कायद्यानुसार जमीन अधिग्रहित केल्यास बाजारमूल्याच्या चारपट मोबदला मिळणार असून, खासगी वाटाघाटीतील भूखंडाचा लाभ मिळणार नाही. विहीर, झाडे, बोअरवेल आणि घरासाठी स्वतंत्र भरपाई दिली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..तिसऱ्या रिंगरोडसाठी हिंगण्यात सर्वाधिक जमीन जाणार नागपूरच्या तिसऱ्या रिंगरोडसाठी हिंगणा तालुक्यात सर्वाधिक भूसंपादन होणार असून, येथे अंदाजे एक हजार एकर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. याउलट मौदा तालुक्यात सर्वात कमी जमीन जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. १३ हजार ७४८ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी जमीन मोजणीला वेग आला आहे.नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एनएमआरडीए) माध्यमातून १२० मीटर रुंद आणि १४९ किचा हा रिंगरोड असून यासाठी तीन हजार हेक्टरहून अधिक जमीन लागणार आहे. महसूल विभाग आणि एनएमआरडीएकडून जमिनीच्या मोजणीचे काम सुरू झाले आहे. हिंगणा तालुक्यातील सुमारे १९ गावांतील मोजणी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. तर नागपूर (ग्रा.), पारशिवणी आणि सावनेर तालुक्यांतील मोजणी सुरू आहे. नऊ तालुक्यांतील मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती गावनिहाय जमिनीचे दर ठरवणार आहे. त्यानंतर भूसंपादन प्रक्रिया होईल. या रिंगरोडमुळे शहरातील तसेच सध्याच्या इनर आणि आउटर रिंगरोडवरील अवजड वाहनांचा ताण कमी होण्याची अपेक्षा आहे. अलिबाग-विरार मल्टिमॉडेल कॉरिडॉरच्या धर्तीवर रस्ते, मेट्रो, टाऊनशिप आणि अन्य पायाभूत सुविधांचे एकात्मिक जाळे विकसित करण्याचे नियोजन आहे.तालुकानिहाय संपादित करावयाचे क्षेत्र तालुका गाव संख्या गट संख्या अंदाजे संपादितकरावयाचे क्षेत्र (चौ.मी.)नागपूर (ग्रा.) १६ २४१३ ३३८१९८७.५१हिंगणा १९ ९२१ ४०३०६६७.१६उमरेड ०२ ८० २७०५१४.५५कुही ०६ ३२० ९०७७४६.८६कामठी १० ४७५ २४५२१३१.७८मौदा ०६ १६९ ७२८२१५.६५पारशिवणी १४ ७५८ ३६२७८४४.१३सावनेर ०८ ४२० १३८९२६६.७५कळमेश्वर २६ १०७२ ३८८१३७६.५५एकूण १०७ ६६२८ २३८१६०८०.४५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.