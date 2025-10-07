Nagpur Elections: भिवापुरात सभापतिपद तिसऱ्यांदा महिलेसाठी राखीव; १३ पैकी सात ठिकाणी महिलाराज पं.स. सभापतींचे आरक्षण जाहीर

नागपूर : जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या सभापती पदासाठीची आरक्षण सोडत जिल्हाधिकारी कार्यालयात काढण्यात आली. यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यातील राजकीय गणिताची मांडणी केली जात आहे. बहुतेक ठिकाणी महिला आरक्षण लागू झाल्यामुळे ग्रामीण राजकारणात नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळून पक्षांतर्गत स्पर्धा तीव्र होणार आहे..भिवापूर पंचायत समितीच्या सभापतिपदी यंदाही महिलाराज येणार आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या आरक्षण यादीनुसार सभापतिपद हे ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठरले आहे. यामुळे सलग तिसऱ्यांदा भिवापूर पं.स.चे नेतृत्व महिला करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी काँग्रेसच्या माधुरी देशमुख यांनी सर्वसाधारण महिला प्रवर्गातून अडीच वर्षे सभापतिपद भूषविले होते. त्याआधी ममता शेंडे या काँग्रेसच्याच नेत्या ओबीसी महिला प्रवर्गातून सभापती होत्या. आता पुन्हा एकदा हे पद ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठरल्याने इच्छुक पुरुष नेत्यांचा हिरमोड झाला आहे..Georai Nagarparishad Election : बीडमधील गेवराईचे नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव; गीता पवार, शितल दाभाडे दावेदार.उमरेडमध्येही यावर्षी अनुसूचित जातीसाठी सभापती पद राखीव आहे. मागील वेळेस काँग्रेसचा महिला सभापती होता. तर कुहीमध्येही काँग्रेसच्या सभापती होत्या. आधी अनुसूचित जातीसाठी हे पद राखीव होते. आता सर्वसाधारण झाले आहे..कुही, भिवापूर आणि उमरेड पंचायतीमध्ये काँग्रेसचा प्रभाव राहिला आहे. सध्या संजय मेश्राम हे काँग्रेसचे आमदार असल्याने त्यांना पंचायत समितीवरील सत्ता राखण्यास कसरत करावी लागणार आहे. तर भाजपत सुधीर आणि राजू पारवे गेल्याने त्यांनाही सत्ता मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत..रामटेक, मौदा, कुही या तीनही तालुक्यांत शिवसेना, भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी तिन्ही पक्षांची ताकद जवळपास सारखी आहे. रामटेकमध्ये मागासवर्ग सर्वसाधारण आरक्षण लागल्याने अनेक दिग्गज नेत्यांची चुरस वाढली आहे. मौद्यात भाजपचे प्रभावी नेतृत्व असले तरी विरोधकांकडून एकत्रित लढत झाल्यास सत्तांतराची शक्यता नाकारता येत नाही. रामटेकमध्ये शिवसेना शिंदे गटाची सत्ता होती..तर पारशिवनीत काँग्रेसचा सभापती होता. मागील पंचवार्षिक मध्ये हिंगणा पंचायत समितीचे सभापतिपद खुल्या प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुषमा कावळे यांची सभापतीपदी वर्णी लागली होती. सन २०२५ मध्ये होणाऱ्या पंचायत समिती निवडणुकीसाठी सभापतिपद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव करण्यात आले आहे. यापूर्वीही अनुसूचित जमातीमधील महिलेसाठी सभापती पद राखीव झाले होते. यामुळे आता राजकीय पक्षांनी अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी सर्च मोहीम सुरू केली आहे. कळमेश्वर पंचायत समितीमध्ये सभापती प्रभाकर भोसले झाले होते. पंचायत समितीमध्ये एकूण सहा गटातून काँग्रेसचे सदस्य निवडून आले होते. यावेळेस सर्वसाधारण महिलेसाठी सभापती पद राखीव आहे..सावनेरमध्ये सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आहे. मागील वेळेस सुद्धा अरुणा शिंदे या सभापती होते. त्यानंतर गोंविदा ठाकरे सभापती झाले. आता पुन्हा महिलेसाठी राखीव झाले. दोन्ही पंचायत समितीमध्ये माजी मंत्री सुनील केदार यांचे वर्चस्व आहे. मात्र, विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. आता आशीष देशमुख हे आमदार असून भाजप दोन्ही पंचायत समित्यांवर सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे..काटोल सभापती हे अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. यापूर्वी येथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अनिल देशमुख यांची सत्ता होती. नरखेड पंचायत समिती पद सर्वसाधारण गटासाठी राखीव आहे. यापूर्वी येथे राष्ट्रवादी कॉग्रेसची सत्ता होती. अनिल देशमुख यांचा प्रभाव आहे. मात्र, ते सध्या या भागाचे आमदार नसल्याने त्यांच्यासमोरील अडचणी वाढू शकतात. मौदा आणि रामटेक ओबीसीसाठी राखीव आहे. यापूर्वी येथे शिवसेनेची सत्ता होती..राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांचा या भागात प्रभाव आहे. तर कामठीचे सभापती पद हे सर्वसाधारण गटासाठी राखीव आहे. यापूर्वी अनुसूचित जाती महिलेसाठी राखीव होते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा प्रभाव असून सत्ता मिळविण्यासाठी ते प्रयत्न करणार आहेत. तर नागपूर ग्रामीण पंचायत समितीमध्ये ओबीसी महिलेसाठी सभापती पद राखीव आहे..पंचायत समिती- राखीव गटकाटोल- अनुसूचित जाती महिलाउमरेड- अनुसूचित जाती सर्वसाधारणहिंगणा- अनुसूचित जमाती महिलापारशिवनी- अनुसूचित जमाती सर्वसाधारणनागपूर ग्रामीण- ओबीसी महिलाभिवापूर- ओबीसी महिलारामटेक-ओबीसी सर्वसाधारणमौदा- ओबीसी सर्वसाधारणनरखेड- सर्वसाधारण महिलासावनेर- सर्वसाधारण महिलाकळमेश्वर- सर्वसाधारण महिलाकुही- सर्वसाधारणकामठी- सर्वसाधारणमहिला नेतृत्वाचानवा अध्याय.Junnar Nagarparishad Election : जुन्नरचे नगराध्यक्ष पद ओबीसी महिलेसाठी; इच्छुकांकडून पत्नीसाठी मोर्चे बांधणीला सुरवात.या सोडतीत १३ पैकी ७ ठिकाणी महिला आरक्षण लागल्याने ग्रामीण राजकारणात महिलांचे प्रमाण वाढणार आहे. काही ठिकाणी सध्याच्या पुरुष नेत्यांच्या पत्नी किंवा नातेवाइकांच्या नावाने उमेदवारी दाखल होण्याची शक्यता असली तरी, अनेक ठिकाणी खऱ्या अर्थाने सक्षम महिला नेतृत्व उभे राहू लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.