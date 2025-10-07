नागपूर

Nagpur Elections: भिवापुरात सभापतिपद तिसऱ्यांदा महिलेसाठी राखीव; १३ पैकी सात ठिकाणी महिलाराज पं.स. सभापतींचे आरक्षण जाहीर

Nagpur Panchayat Samiti Elections: नागपूर जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या सभापती पदांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आले आहे. महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव असलेल्या पदांमुळे राजकीय स्पर्धा तीव्र होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या सभापती पदासाठीची आरक्षण सोडत जिल्हाधिकारी कार्यालयात काढण्यात आली. यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यातील राजकीय गणिताची मांडणी केली जात आहे. बहुतेक ठिकाणी महिला आरक्षण लागू झाल्यामुळे ग्रामीण राजकारणात नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळून पक्षांतर्गत स्पर्धा तीव्र होणार आहे.

