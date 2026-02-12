Nagpur News: विहिरीत उडी घेऊन तरुणाने संपवले जीवन; दोन लहान मुलं पोरकी

धामणा (लिंगा) : नागपूर-अमरावती राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ वरील बाजारगावजवळील पांजरा पठार येथे बुधवारी (ता.११) दुपारी दोनच्या सुमारास शैलेश देविदास टेकाम (३२, रा. पांजरा पठार, बाजारगाव) यांनी विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली..सकाळी घरातून कोणालाही न सांगता बाहेर पडलेल्या शैलेश यांनी गावातील विहिरीत उडी घेतल्याचे नागरिकांना मोठा आवाज ऐकून लक्षात आले. नागरिकांनी तत्काळ मदतीचा प्रयत्न केला; मात्र काही क्षणांतच ते खोल पाण्यात बुडाले..माहिती मिळताच कोंढाळी पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिकांच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढून पंचनामा करण्यात आला आणि उत्तरीय तपासणीसाठी काटोल येथील ग्रामीण रुग्णालयात पाठविण्यात आला..Pune Crime : नियतीचा घाला! 20 वर्षांपूर्वी वडिलांचा सर्पदंशाने मृत्यू, आता मुलाचा विजेच्या धक्क्याने दुर्दैवी शेवट.पुढील तपास कोंढाळी पोलिस करीत आहेत. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन महिन्यांचा मुलगा आणि तीन वर्षांची मुलगी असा परिवार असून घटनेमुळे गावात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.