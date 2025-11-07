Nagpur Crime: कौटुंबिक वादातून पुतण्याकडून काकाचा खून; पारडीतील घटना, चाकूने वार करीत संपविले

नागपूर : पारडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील तलमले वाडी परिसरात कौटुंबिक वादातून पुतण्याने काकावर चाकूने वार करून खून केला. ही घटना गुरुवारी (ता.६) सायंकाळी पावणेआठ वाजताच्या सुमारास घडली..गोमा कृष्णराव कुंभारे (वय ४२, रा. गंगाबाग कॉलनी, पारडी) असे मृत काकाचे नाव असून कुणाल देवेंद्र कुंभारे (वय २२, रा. बांगलादेश, नाईक तलाव, पाचपावली) असे आरोपी पुतण्याचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुणालच्या आईने त्याच्या काकाशी लग्न केले होते..गेल्या काही वर्षांपासून काका आणि पुतण्यामध्ये वाद होता. त्यांचे सातत्याने भांडण होत होते. गुरुवारी दुपारीही त्याचा काकाशी वाद झाला होता. त्यामुळे कुणालच्या मनात त्याच्याविषयी राग होता. सायंकाळी कुणाल हा पारडी परिसरात आला. तो काकाच्या घराकडे गेला असता त्याला घरी काका आढळले नाही. त्याने चौकशी केली असता ते घाटाजवळ तलमले वाडी परिसरात असल्याची माहिती मिळाली..कुणाल दोन मित्रांसह तिथे गेला. त्याने काकाशी पुन्हा भांडण केले. भांडणात खिशातून चाकू काढून त्याने काकाच्या पोटावर, मानेवर आणि छातीवर वार करून त्यांना रक्ताच्या थारोळ्यात लोळविले. त्यानंतर तिघेही तेथून पसार झाले..Crime: आई आणि काकाला नको त्या अवस्थेत पाहिलं; लेकाचा पारा चढला, रागाच्या भरात भलतंच घडलं.गस्तीवर असलेल्या बीट मार्शलला घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन वरिष्ठांना सूचना दिल्या. त्यांनी भवानीनगर रुग्णालयात गोमा यांना दाखल केले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नंदा मनगटे यांनी ताफ्यासह पंचनामा करीत मृतदेह मेयोत हलविला. याप्रकरणी पोलिसांनी कुणालसह तिघांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करीत त्याचा शोध सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.