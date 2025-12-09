नागपूर

Nagpur Leopard: पारडी परिसरात बिबट्या दिसल्याने खळबळ; गस्त मोहीम सुरू, अस्तित्व नसल्याचा वन विभागाचा दावा

Leopard Sighting Causes Alert in Nagpur’s Pardi Area:शहरातील पारडी परिसरात सोमवारी दुपारी बिबट्या दिसल्याची माहिती स्थानिकांनी हेल्पलाइनवर दिल्यानंतर काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
Nagpur Leopard

Nagpur Leopard

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : शहरातील पारडी परिसरात सोमवारी दुपारी बिबट्या दिसल्याची माहिती स्थानिकांनी हेल्पलाइनवर दिल्यानंतर काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. रस्ता पार करून भिंतीवरून उडी मारून बिबट्या पळतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला.

Loading content, please wait...
Nagpur
village
Leopard
Wildlife
Forest department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com