Nagpur Leopard: पारडी परिसरात बिबट्या दिसल्याने खळबळ; गस्त मोहीम सुरू, अस्तित्व नसल्याचा वन विभागाचा दावा

नागपूर : शहरातील पारडी परिसरात सोमवारी दुपारी बिबट्या दिसल्याची माहिती स्थानिकांनी हेल्पलाइनवर दिल्यानंतर काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. रस्ता पार करून भिंतीवरून उडी मारून बिबट्या पळतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला..ही माहिती झपाट्याने पसरताच वन विभागाने कोणतीही जोखीम न घेता तात्काळ पथक घटनास्थळी रवाना केले. वन कर्मचाऱ्यांच्या शोधमोहिमेत बिबट्या असल्याचे ठोस पुरावे आढळले नाहीत. त्यामुळे वन विभागाने प्राथमिक स्तरावर ही माहिती अफवा असण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे..तथापि, काही प्रत्यक्षदर्शींनी बिबट्या दिसल्याचा ठाम दावा केल्याने विभागाने परिस्थिती गांभीर्याने घेतली आहे. पुढील एक ते दोन दिवस परिसरात वन विभागाचे पथक सतत तैनात राहणार आहे. बिबट्यासह इतर वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर सतत लक्ष ठेवले जाणार आहे..सध्या आम्ही वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहोत. गस्ती दरम्यान बिबट्या आढळल्यास त्याला सुरक्षितरित्या पकडण्याची मोहीम तातडीने राबवली जाईल, अशी माहिती उपवनसंरक्षक डॉ. विनीता व्यास यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली..Jalna News: पिठोरी सिरसगाव परिसरात बिबट्याचा वावर; वन विभागाच्या पथकाला आढळले पावलांचे ठसे, शेतकऱ्यांत भीती.कोणतीही संशयास्पद हालचाल दिसल्यास त्वरित वन विभागाच्या हेल्पलाइनवर कळवावी. दरम्यान, अनावश्यक भीती पसरू नये यासाठी विभागाने स्थानिकांना शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच सोशल मीडियावर अपुष्ट माहिती पसरवू नये, अशाही सूचना वन दिल्या आहेत. शहरात हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्याने वन विभागाचे अधिकारी अधिकच सतर्क झालेले असून त्यासाठी विशेष पथकही तयार केले आहे..