Nagpur Accident: ट्र्कच्या धडकेत इसमाचा मृत्यू

Accident News: नागपूरतील पारडी पोलिस हद्दीतील दुचाकी अपघातात ट्रकने धडक दिली; ५० वर्षीय चालकाचा मृत्यू. तपास सुरू. दुचाकी-ट्रक अपघात, नागपूर, पोलिस तपास.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : पारडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील भंडारा मार्गावर ट्रकने धडक दिल्याने ५० वर्षीय दुचाकी चालकाचा मृत्यू झाला.

