Nagpur Accident: ट्र्कच्या धडकेत इसमाचा मृत्यू

नागपूर : पारडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील भंडारा मार्गावर ट्रकने धडक दिल्याने ५० वर्षीय दुचाकी चालकाचा मृत्यू झाला..ही घटना सोमवारी (ता.२०) मध्यरात्री सव्वा बारा वाजताच्या सुमारास घडली. चिंटुलाल राजाराम ओंकार (रा. प्लॉट नं. ३३८, नागेश्वरनगर, पारडी) असे मृताचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागपूर-भंडारा मार्गावर विठ्ठल गणपत बाबरे (वय ४०, रा. भरतवाडा, करारेनगर, कळमना) यांची मालवाहक गाडी रस्त्याच्या कडेला उभी होती..यावेळी चिंटुलाल हे एम.एच. ४९ एस. ३१६३ क्रमांकाच्या वाहनाने नागेश्वरनगराकडे वळण घेत असताना, त्यांना वेगाने येणाऱ्या सि.जी. ०४ एल.क्यु. ३७७८ ट्रकच्या चालकाने धडक दिल्याने ते गंभीर जखमी झाले. .Jath Tractor Accident : युवा नेत्याच्या वाढदिवसानिमित्त ट्रॅक्टर स्पर्धा; जतमध्ये स्पर्धेसाठी जाताना ट्रॅक्टर उलटून दोघे जागीच ठार, एक गंभीर जखमी.त्यांना मेयो रुग्णालयात दाखल केले असता, डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. याप्रकरणी विठ्ठल बाबरे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी ट्रक चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..