Nagpur News: वाहनधारकांची धाकधूक संपली; पंपांवरील गर्दी झाली कमी, अनेक पंप अजूनही ‘ड्राय’

नागपूर: इंधनाचा तुटवडा निर्माण होणार असल्याची अफवा वाऱ्यासारखी पसरल्याने चार दिवस पेट्रोल पंपांवर लांब रांगा लागल्या होत्या. मात्र, शुक्रवारी शहरातील अनेक पंपांवरील गर्दी कमी झाल्याचे सुखावह चित्र पाहायला मिळाले. पण अद्याप ३० पेक्षा अधिक पेट्रोल पंप ड्राय झाल्याचे दिसून आले..शहरातील गरजेपेक्षा जास्त इंधन भरण्याच्या चढाओढीमुळे अनेक पंपांवरील साठा संपला अद्याप आहे. सोमवार रात्रीपासून उसळलेली इंधन भरण्यासाठीची गर्दी आता ओसरली असली, तरी अनेक पेट्रोल पंप अजूनही बंद आहेत. इंधन टंचाईच्या अफवेने नागरिकांनी घाबरून मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल-डिझेल साठवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे अचानक वाढलेल्या मागणीमुळे अनेक पंपांवरील साठा काही तासांतच संपुष्टात आला होता. गेल्या दोन-तीन दिवसांत पंपांवर लांब रांगा लागल्या होत्या. शुक्रवारी बहुतांश पंपांवर गर्दी कमी झाली..अचानक मागणीत झालेली ही मोठी वाढ साठवणूक क्षमतेपेक्षा जास्त ठरली. परिणामी, किमान दोन दिवस पुरणारे पंपावरील इंधन अवघ्या काही तासांतच संपले होते. यामुळे शहराच्या मुख्य भागांतील अनेक पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल उपलब्ध नाही असे फलक लागल्याने वाहनधारकांना चांगलाच शॉक बसला होता. दरम्यान आता वाहनधारकांच्या वाहनांमध्ये साठा वाढल्याने पंपांवरील गर्दी ओसरली आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण कमी होत असून, परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. प्रशासन आणि तेल कंपन्यांकडून इंधन पुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू असून, एक-दोन दिवसांत परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात येण्याची शक्यता आहे.."गेल्या दोन दिवसांपासून पेट्रोलसाठी वणवण फिरावे लागले. टंचाईच्या भीतीपोटी अनेकजण क्षमतेपेक्षा जास्त पेट्रोल भरत होते, त्यामुळे गोंधळ वाढला होता. आज गर्दी कमी झाली असली तरी, माझ्या घराशेजारचे दोन पंप अजूनही बंदच आहे."-सचिन रामटेके, स्थानिक रहिवासी.."सोशल मीडियावरील मेसेजमुळे भीती वाटली आणि मी गाडीची टाकी फूल करून घेतली. माझ्यासारख्या हजारो लोकांमुळेच कदाचित पंपांवरचा साठा लवकर संपला असावा. आज परिस्थिती निवळली आहे, हे पाहून दिलासा मिळाला."- फिरोज खान, स्थानिक रहिवासी.