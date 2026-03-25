NPS : 'पेन्शन ने प्रगती' परिसंवादात तज्ज्ञांनी उलगडले NPS आणि सुरक्षित निवृत्तीचे गुपित!

नागपूर : सकाळ आणि पेन्शन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांच्या संयुक्त विद्यमाने निवृत्तीनंतरचे आयुष्य अर्थपूर्ण करण्याच्या उद्देशाने "पेन्शन ने प्रगती" हा कार्यक्रम चिटणविस सेंटर, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर येथे आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमाला नागपूरकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला..या प्रसंगी पीएफआरडीएचे सीजीएम सुमित कुमार, एजीएम समर्थ हेगडे आणि नक्षत्र कॅपिटलचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर राहुल ठकवानी यांनी मार्गदर्शन केले. त्यांनी एनपीएस (National Pension System) संदर्भात अत्यंत उपयुक्त माहिती दिली. योग्य वेळी आर्थिक नियोजन न केल्यास वृद्धापकाळात आर्थिक असुरक्षितता, मानसिक तणाव आणि अपुरी बचत यांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे नागरिकांनी सेवानीवृत्ती नियोजनाकडे वेळीच लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले..सुमित कुमार यांनी काही प्रतिनिधींशी संवाद साधत प्रश्नोत्तर सत्र घेतले. यावेळी त्यांनी सांगितले की, आपण पैसे मिळाल्यावर ते कसे खर्च करायचे किंवा कुठे गुंतवणूक करायची याचा विचार करतो; मात्र आपल्या पालकांसाठी किती राखून ठेवायचे, याचा विचार क्वचितच केला जातो. "आपण आपल्या पालकांचा विचार केला नाही, तर पुढच्या पिढीकडून काय अपेक्षा ठेवणार?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे प्रत्येकाने स्वतःच आपल्या निवृत्तीची जबाबदारी स्वीकारावी, असे त्यांनी अधोरेखित केले..एनपीएसची एक महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारी व खाजगी कर्मचाऱ्यांसोबतच उबर, झोमॅटो यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील गिग कामगारांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. आतापर्यंत सुमारे एक लाख गिग कामगार या योजनेत सहभागी झाले आहेत..पीएफआरडीएने अलीकडेच एनपीएस गुंतवणूकदारांसाठी काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. सुमित कुमार यांनी 'एनपीएस वात्सल्य' योजनेबाबतही मार्गदर्शन केले. तसेच एनपीएस कॅल्क्युलेटरच्या माध्यमातून कंपाऊंडिंगच्या शक्तीमुळे गुंतवणूक कशी वाढते, हे उदाहरणांसह स्पष्ट केले..राष्ट्रीय पेन्शन योजना ही स्वैच्छिक योजना असून निवृत्तीनंतर आर्थिक आधार मिळावा आणि दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता साध्य व्हावी, हा तिचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेत गुंतवणूकदारांना इक्विटी एक्स्पोजर मिळत असल्याने दीर्घकालीन परताव्याची चांगली संधी उपलब्ध होते. तसेच नोकरी बदलली तरी एनपीएस खाते (PRAN) कायम राहते..पीएफआरडीएचे असिस्टंट मॅनेजर समर्थ हेगडे यांनी प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून माहिती देताना सांगितले की, पगाराची योग्य पुनर्रचना केल्यास हे खाते वयाच्या 85 वर्षांपर्यंत वापरता येते. या कार्यक्रमाला राष्ट्रीय सल्लागार दादा झोडे यांची विशेष उपस्थिती होती.