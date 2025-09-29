नागपूर

Nagpur: नागपूरकर प्रसेनजीतचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश; जगाला केले थक्क, दुर्मीळ काळ्या वाघाच्या छायाचित्राची जागतिक स्तरावर दखल

Nagpur Photographer: नागपूरकर वन्यजीव छायाचित्रकार प्रसेनजीत यादव याने ओडिशाच्या सिमिलिपाल व्याघ्र संवर्धन क्षेत्रातील दुर्मीळ काळ्या वाघाचे अप्रतिम छायाचित्र काढून जगाला थक्क केले आहे. हे छायाचित्र नॅशनल जिओग्राफिक मासिकाच्या ऑक्टोबर २०२५ च्या मुखपृष्ठावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
Nagpur Photographer

Nagpur Photographer

sakal

केतन पळसकर : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : नागपूरकर वन्यजीव छायाचित्रकार प्रसेनजीत यादव याने ओडिशाच्या सिमिलिपाल व्याघ्र संवर्धन क्षेत्रातील दुर्मीळ काळ्या वाघाचे अप्रतिम छायाचित्र काढून जगाला थक्क केले आहे. हे छायाचित्र नॅशनल जिओग्राफिक मासिकाच्या ऑक्टोबर २०२५ च्या मुखपृष्ठावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
tiger
Photographer
Wildlife
Black Colour

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com