Nagpur: नागपूरकर प्रसेनजीतचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश; जगाला केले थक्क, दुर्मीळ काळ्या वाघाच्या छायाचित्राची जागतिक स्तरावर दखल

नागपूर : नागपूरकर वन्यजीव छायाचित्रकार प्रसेनजीत यादव याने ओडिशाच्या सिमिलिपाल व्याघ्र संवर्धन क्षेत्रातील दुर्मीळ काळ्या वाघाचे अप्रतिम छायाचित्र काढून जगाला थक्क केले आहे. हे छायाचित्र नॅशनल जिओग्राफिक मासिकाच्या ऑक्टोबर २०२५ च्या मुखपृष्ठावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. .प्रसेनजीत रामनगर येथे वास्तव्यास आहेत. वडील उधमसिंग यादव, आई साधना आणि मोठे बंधू समरजीत व वहिनी गुंजन ॲडव्हेंचर आणि वन्यजीवाबाबत माहिती देणारी अकादमी चालवितात. प्रसेनजीत यांना देखील वन्यजीव प्रेमाचे बाळकडू लहानपणापासूनच मिळाले. त्यामुळेच, हिस्लॉप महाविद्यालयातून त्यांनी जैवतंत्रज्ञान विषयात शिक्षण पूर्ण केले. बंगळुरू येथील राष्ट्रीय जीवविज्ञान केंद्राबाबत (एनसीबीएस) माहिती मिळाली आणि तिथे प्रवेश घेतला..नागपूरकर प्रसेनजीतचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यशकाळ्या वाघाचे फोटो घेण्यासाठी प्रसेनजीत यांनी अनेक महिने जंगलात घालवले. अनेकदा दाट जंगलात या अत्यंत घातक वाघाच्या मागावर राहिले. अखेर, चार महिन्यांच्या (१२० दिवस) अविरत प्रयत्नांनंतर त्यांना यश मिळाले. या आंतरराष्ट्रीय यशामुळे नागपूरचा हा तरुण सर्वत्र चर्चेत आहे. त्याच्या या यशाने नागपूरकरांमध्ये अभिमानाची भावना निर्माण झाली असून या कर्तृत्वाने शहराचे नाव जगभरात गौरवले जात आहे..काळा वाघ इतका दुर्मिळ का?काळ्या वाघामध्ये स्यूडो-मेलेनिझम नावाची दुर्मिळ आनुवंशिक अवस्था असते. त्यामुळे त्यांच्या गडद पट्ट्या जाड होऊन एकमेकांत मिसळतात. म्हणून त्यांचा रंग जवळपास पूर्णपणे काळा दिसतो. यामुळे, हा वाघ वेगळा ठरतो. जगभरात अशा वाघांचे दर्शन अत्यंत क्वचित होते. यापैकी सिमिलिपाल (ओडिसा) हे एक ठिकाण आहे. येथील वाघांची आनुवंशिक रचना इतर क्षेत्रातील वाघांपेक्षा काहीशी वेगळी आहे. त्यामुळेच, या अनोख्या रंगछटेचा विकास झाला..भारतीय विज्ञानामध्ये खूप क्षमता आहे. परंतु, त्याचे दस्तऐवजीकरण न झाल्याने आजवर जगाच्या पटलावर त्या मांडल्या गेल्या नाहीत. मला या कथा मांडण्याची आवड असल्याने बंगळुरू येथील एनसीबीएल येथे असताना छायाचित्रांच्या माध्यमातून कथा सांगण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात, अनेक वैज्ञानिक माझे मित्रच असल्याने या कथा कैद करण्यात आणि शब्दबद्ध करण्यात मदत होते आहे.-प्रसेनजीत यादव, वन्यजीव छायाचित्रकार.