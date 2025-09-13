Pink E-Rickshaw Scheme: पिंक ई-रिक्षाचा वेग नागपुरात ‘स्लो’; १४०० पैकी केवळ सोळाच रस्त्यावर, महिलांना स्वावलंबी बनविणारी योजना

अखिलेश गणवीर नागपूर : सरकारने महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी वर्षभरापूर्वी ‘गुलाबी (पिंक) ई-रिक्षा’ योजना जाहीर केली. त्यासाठी शहरानुसार लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली. नागपुरात ही संख्या १४०० ठरविण्यात आली. त्यापैकी केवळ १६ पिंक ई-रिक्षाच रस्त्यावर धावत असून या योजनेला नागपुरात थंड प्रतिसाद असल्याचे स्पष्ट आहे. .राज्यातील महिला व मुलींना रोजगारनिर्मितीला चालना देणे, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे आणि सुरक्षित प्रवासासह महिलांच्या सशक्तीकरणास चालणा देण्यासाठी सरकारने ८ जुलै २०२४ रोजी पिंक ई-रिक्षा योजनेला मान्यता दिली..महाराष्ट्रातील १७ प्रमुख शहरात ही योजना लागू करण्यात आली आहे. यात महिलांना पिंक रिक्षा खरेदी करण्यासाठी अर्थसाहाय्य करणे तसेच रिक्षा चालविण्यासाठी इतर सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. योजनेत १० हजार महिला लाभार्थ्यांची संख्या राज्यात निर्धारीत करण्यात आली आहे. यात नागपूरमध्ये १४०० लाभार्थ्यांची संख्या आहे..सरकार उचलते २० टक्के आर्थिक भारलाभार्थी महिलांना सरकारतर्फे बँकेमार्फत ७० टक्के कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. तसेच २० टक्के आर्थिक भार सरकार उचलते. त्यामुळे लाभार्थ्यांवर १० टक्केच आर्थिक भार येतो. सोबतच ३ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या, दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना प्राधान्य देण्यात येते. वयोमर्यादा १८ ते ३५ ठरविण्यात आली आहे. योजनेत लाभार्थी निवडीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली असून, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयात अर्ज करावा लागतो..पिंक ई-रिक्षाचा प्रतिसादनागपुरात लाभार्थ्यांची संख्या १४०० निश्चितप्रत्यक्ष रस्त्यावर धावतात १६ पिंक रिक्षाबँकेकडे १९ प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रलंबितसंबंधित विभागाकडे १२०० अर्ज अपूर्णशहर आरटीओकडे एकही नोंदणी नाहीग्रामीण आरटीओकडे ३६ पिंक रिक्षाची नोंदणी.साध्या ई-रिक्षांची संख्या जास्तएसटी महामंडळाचे गणेशपेठेतील मध्यवर्ती बसस्थानक, रेल्वे स्टेशन, शहरातील महत्त्वाच्या मार्गावर साध्या ई-रिक्षा चालविणाऱ्या महिलांची संख्या मोठी आहे. मात्र, पिंक ई-रिक्षा शहरात फारशा दिसत नसल्याचे वास्तव आहे..Bhandara News: पेंच कालव्यात बुडून तरुणाचा मृत्यू २४ तासांनी सापडला मृतदेह; दारू अड्ड्यांविरोधात संताप.आतापर्यंत १६ अर्ज मंजूर झाल्याने तेवढ्याच पिंक ई-रिक्षा रस्त्यावर धावत आहेत. १२०० अर्ज मिळाले, पण ते अपूर्ण आहे. इच्छुक महिलांनी परिपूर्ण अर्ज सादर करायला हवे. कर्जावर घ्यावे लागत असल्याने याला प्रतिसाद कमी आहे.- सुनील मेसरे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारीअर्जानुसार आतापर्यंत ३६ पिंक ई-रिक्षांची नोंदणी आमच्याकडे झाली आहे.- विजय चव्हाण, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी- नागपूर ग्रामीण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.