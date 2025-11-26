Nagpur News: ५० लाखांचा प्लॉट स्कॅम! दस्तऐवज तपासले तर सर्व बनावट; चौघांविरोधात गुन्हा

नागपूर : चौघांनी संगनमताने एका व्यक्तीशी प्लॉटचा सौदा करून ५० लाख रुपये घेतले. मात्र कागदपत्रांच्या पडताळणीत सर्व बनावट असल्याचे समोर आल्याने पोलिसात तक्रार करण्यात आली. पोलिसांनी येशीराज्यम रघुनाथ नारायणस्वामी (६०) रा. गुरूगोविंद विहार, कुशीनगरच्या तक्रारीवरून फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविला आहे..इंद्रायणी अतुल वासनिक (वय ४०), नलिनी वामन बेलेकर (वय ६५), आशिष वामन बेलेकर (वय ४२), तिन्ही रा. एनआयटी कॉलनी, वैशालीनगर आणि जीतू ठाकुर उर्फ जितेंद्र घेवतोंडे रा. गोरेवाडा अशी आरोपींची नावे आहेत. जीतू हा दलाल आहे. नारायणस्वामी यांची त्याच्याशी जुनी ओळख होती..जीतूने मौजा इंदोराच्या मिसाळ लेआऊटमध्ये त्यांना जुलै २०२० मध्ये दोन भूखंड दाखविले. नारायणस्वामी यांना दोन्ही भूखंड आवडले. त्यानंतर जीतूने त्यांची भेट आशिष आणि नलिनी यांच्याशी घालून दिली. आरोपींनी दोन्ही भूखंड नलिनीच्या नावावर असल्याची बतावणी केली. दोन्ही भूखंडांचा १ कोटी ६० लाख रुपयांत सौदा ठरला. .करारनाम्यानुसार, नारायणस्वामी यांनी आरोपींना आरटीजीएस आणि धनादेशाच्या माध्यमातून ६० लाख ५० हजार रुपये दिले. आरोपींनी विक्रीपत्र करारनामा, पजेशन लेटर, एनओसी आदी कागदपत्र त्यांना दिले. उर्वरित रक्कम रजिस्ट्रीच्या वेळी देण्याचे ठरले होते..Chhatrapati Sambhajinagar Crime: तक्रारदारच निघाला आरोपी; व्याजाने घेतलेले पैसे परत करण्यासाठी लुटीचा बनाव.काही दिवसानंतर नारायणस्वामी यांनी कागदपत्रांची पडताळणी केली असता ते बनावट असल्याचे समजले. ते दोन्ही भूखंड दुसऱ्याच्या नावावर होते. नारायणस्वामी यांनी आरोपींना पैसे परत मागितले असता १० लाख रुपये परत करण्यात आले. उर्वरित पैसे देण्यासाठी आरोपी टाळाटाळ करीत होते. यामुळे कंटाळून नारायणस्वामी यांनी जरीपटका पोलिसात तक्रार केली. पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.