Nagpur News: ५० लाखांचा प्लॉट स्कॅम! दस्तऐवज तपासले तर सर्व बनावट; चौघांविरोधात गुन्हा

Property Scam: नागपूरमध्ये प्लॉट विक्रीच्या नावाखाली ५० लाखांची फसवणूक झाली असून कागदपत्रे बनावट असल्याचे तपासात उघड झाले. चौघांवर गुन्हा नोंदवून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.
नागपूर : चौघांनी संगनमताने एका व्यक्तीशी प्लॉटचा सौदा करून ५० लाख रुपये घेतले. मात्र कागदपत्रांच्या पडताळणीत सर्व बनावट असल्याचे समोर आल्याने पोलिसात तक्रार करण्यात आली. पोलिसांनी येशीराज्यम रघुनाथ नारायणस्वामी (६०) रा. गुरूगोविंद विहार, कुशीनगरच्या तक्रारीवरून फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविला आहे.

