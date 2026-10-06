नागपूर

Nagpur Crime: मैत्रिणीच्या माध्यमातून ओळख, प्रेमाच्या जाळ्यात ओढल्याचा आरोप; १७ वर्षीय मुलीवरील अत्याचारप्रकरणी तरुणावर पॉक्सो

Nagpur POCSO Case After 17 Year Old Girl Alleges Sexual Assault: १७ वर्षीय मुलीवरील अत्याचाराचा आरोप; नागपुरात तरुणावर पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा
POCSO Case In Nagpur Young Man Booked After 17 Year Old Girl Alleges Sexual Assault And Threats

POCSO Case In Nagpur Young Man Booked After 17 Year Old Girl Alleges Sexual Assault And Threats

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: मैत्रिणीच्या माध्यमातून ओळख वाढवून १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढत तिच्यावर अत्याचार केल्याची घटना नंदनवन हद्दीत उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी तरुणाविरुद्ध पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा नोंदविला. समीर शेख (वय २०, रा. सक्करदरा) असे आरोपीचे नाव आहे.

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