Nagpur Crime: मैत्रिणीच्या माध्यमातून ओळख, प्रेमाच्या जाळ्यात ओढल्याचा आरोप; १७ वर्षीय मुलीवरील अत्याचारप्रकरणी तरुणावर पॉक्सो

नागपूर: मैत्रिणीच्या माध्यमातून ओळख वाढवून १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढत तिच्यावर अत्याचार केल्याची घटना नंदनवन हद्दीत उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी तरुणाविरुद्ध पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा नोंदविला. समीर शेख (वय २०, रा. सक्करदरा) असे आरोपीचे नाव आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलीची आरोपीशी तिच्या मैत्रिणीच्या माध्यमातून ओळख झाली. आरोपीने तिला आवडत असल्याचे सांगून मैत्री वाढविली. त्यानंतर तिला एका ठिकाणी बोलावून तिच्यावर अत्याचार केला. याबाबत कुणाला सांगितल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी दिली..यामुळे घाबरलेल्या मुलीने हा प्रकार कुणालाही सांगितला नाही. मात्र, आरोपीकडून वारंवार त्रास होत असल्याने अखेर तिने वडिलांना माहिती दिली. त्यानंतर वडिलांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. घरी येऊन टाकला दबाव पीडितेच्या तक्रारीनुसार, ४ ऑक्टोबर रोजी आरोपी तिच्या घरी आला. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.त्याने गर्भधारणा चाचणी करण्यासाठी किटचा वापर करण्यास तिच्यावर दबाव आणल्याचा आरोप केला. या घटनेनंतर पीडिता मानसिकदृष्ट्या त्रस्त झाली. अखेर तिने नंदनवन पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तिच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध पॉक्सो कायदा, लैंगिक अत्याचार आणि धमकीसह संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.