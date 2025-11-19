Nagpur Bribe : नागपूर पोक्सो प्रकरणात महिला पोलिस तपास अधिकारीने साक्षीदाराला धमकावत मागितली लाच!

नागपूर : जलद गती विशेष न्यायालयात (पोक्सो) आरोपीच्या जामिनावर सुनावणीसाठी आलेल्या प्रकरणाच्या तपास अधिकारी पोलिस उपनिरीक्षकांनी साक्षीदाराला धमकावत लाच मागितल्याचा आरोप करण्यात आला. घटनेची माहिती न्यायालयाला देण्यात आल्यानंतर या महिला अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने ताब्यात घेण्याचे आदेश देत कायदेशीर कारवाई करण्याचे नमूद केले. या गंभीर घटनेमुळे पोलिस दलासह विधी क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे..दीक्षा ताजने असे या महिला पोलिस उपनिरीक्षक अधिकाऱ्याचे नाव असून त्या हिंगणा पोलिस ठाण्यात कर्तव्यावर आहेत. न्यायाधीश अजय कुळकर्णी यांनी हा निर्णय दिला. अल्पवयीन महाविद्यालयीन मुलीसोबत अश्लील संभाषण करणाऱ्या आरोपीच्या जामीन प्रकरणावर आज विशेष न्यायालयात सुनावणी होती. यासाठी ताजने यांच्यासह साक्षीदार देखील हजर होते. या साक्षीदाराने आरोपीचे संभाषण नोंदविले होते. यावरूनच गुन्हा दाखल झाला होता. मात्र, तपास अधिकारी दीक्षा ताजने यांनी साक्षीदाराला आरोपी बनवू नये, म्हणून त्याच्या पालकांकडून ५० हजार रुपये मागितले आणि वडिलांकडून २० हजार रुपये घेतले..Nashik Crime : सावकाराच्या बायकोने पोलिसांना धमकावले; सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल.तसेच, न्यायालयाबाहेरही त्यांनी साक्षीदार आणि पालकांना धमकावले. या घटनेची माहिती सरकारी वकिलांनी सुनावणी दरम्यान न्यायालयाला दिली. त्यानंतर, न्यायालयाने साक्षीदाराची चौकशी केली असता त्याने ताजने यांनी आपल्यासोबत हे कृत्य केल्याचे मान्य केले. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत न्यायालयाने तपास अधिकारी पोलिस उपनिरीक्षक दीक्षा ताजने यांना न्यायालय परिसरातून ताब्यात घेण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. तसेच, पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याचे नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.