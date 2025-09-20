नागपूर

Nagpur Police: ‘एमडी’ च्या व्यसनातून चोरल्या ५० दुचाकी; दोन भावांना अटक, पाच ठाण्यात गुन्हे दाखल

Bike Theft: एमडीडे व्यसन लागल्याने ते पूर्ण करण्यासाठी दोन भावांनी शहरातून एक दोन नव्हे तर तब्बल ५० दुचाकी आणि मोपेडची चोरी केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. याप्रकरणी हुडकेश्‍वर पोलिसांनी दोघांनाही अटक केली.
