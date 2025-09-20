Nagpur Police: ‘एमडी’ च्या व्यसनातून चोरल्या ५० दुचाकी; दोन भावांना अटक, पाच ठाण्यात गुन्हे दाखल

नागपूर : एमडीडे व्यसन लागल्याने ते पूर्ण करण्यासाठी दोन भावांनी शहरातून एक दोन नव्हे तर तब्बल ५० दुचाकी आणि मोपेडची चोरी केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. याप्रकरणी हुडकेश्वर पोलिसांनी दोघांनाही अटक केली. .रितीक श्याम असोपा (वय १९), रिषभ श्याम असोपा (वय २७, दोन्ही रा. शांती पॅलेस, टेलिफोन एक्सचेंज चौक, चांदुराम बेकरी समोर) अशी आरोपींची नावे आहेत. .Nagpur Police: दोन ड्रग्ज तस्करांकडून २१९ ग्रॅम एमडी जप्त; पोलिसांचा छापा, मुख्य आरोपीचा शोध सुरू .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ११ सप्टेंबरला अमरनगर येथे राहणारे आशिष गंगाधर समर्थ यांची घरासमोर ठेवलेली एम.एच. ४९ ए.ए ३४२५ क्रमांकाची मोपेड चोरीला गेली. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला..वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर भेदोडकर यांच्या नेतृत्वातील तपास पथकाने सीसीटीव्ही कॅमेराची तपासणी केल्यावर सातत्याने या परिसरात दोघेही आढळले. याशिवाय पोलिसांना ते परिसरात वाहन विक्रीसाठी येत असल्याची माहिती मिळाली..Dhule Crime : धुळ्यात बाईक चोरी करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीचा पर्दाफाश; १८ दुचाकी जप्त.त्यानुसार सापळा रचून त्यांना ताब्यात घेतले. त्यांनी हुडकेश्वर ठाण्याच्या हद्दीतून ४ दुचाकी आणि मोपेड तर इतर पाच पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून ४६ अशी २५ लाख रुपये किमतीच्या ५० दुचाकी वाहने चोरी केल्याची कबुली दिली. त्या सर्व दुचाकी व मोपेड पोलिसांकडून त्यांची चौकशी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.