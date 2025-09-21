नागपूर

Nagpur Police: नागपूर अंबाझरी पोलिसांच्या पथकाने तीन आरोपींना दोन देशी कट्टे व तलवारीसह ताब्यात घेतले

Nagpur Crime: बाझरी पोलिसांनी अल्पवयीन मुलासह दोन व्यक्तींना दोन देशी कट्टे व तलवारीसह अटक केली. पोलिसांनी तीनही आरोपींच्या घरांवर छापेमारी करून अतिरिक्त शस्त्रसामग्री जप्त केली.
Nagpur Police

Nagpur Police

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : अंबाझरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत फिरून गुन्हा करण्याच्या बेतात असलेल्या अल्पवयीन आरोपीसह त्याच्या दोन मित्रांना दोन देशी कट्टे आणि तलवारीसह पोलिसांनी अटक केली.

Loading content, please wait...
Nagpur
police
crime
Arrest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com