Nagpur Police: नागपूर अंबाझरी पोलिसांच्या पथकाने तीन आरोपींना दोन देशी कट्टे व तलवारीसह ताब्यात घेतले

नागपूर : अंबाझरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत फिरून गुन्हा करण्याच्या बेतात असलेल्या अल्पवयीन आरोपीसह त्याच्या दोन मित्रांना दोन देशी कट्टे आणि तलवारीसह पोलिसांनी अटक केली. .पीयूष विनोद बघेल (वय १९, रा. तेलंगखेडी) आणि देवेंद्र ऊर्फ पिंटू सुरेश नागोत्रा (वय ३१, रा. पंचशील चौक) अशी साथीदारांची नावे आहेत. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंबाझरी पोलिसांचे पथक शुक्रवारी (ता.१९) रात्री दहा वाजताच्या सुमारास गस्तीवर असताना, त्यांना अजयनगर येथील रमाई बुद्ध विहाराजवळ अल्पवयीन मुलगा संशयास्पदरित्या फिरताना आढळून आला..त्याला ताब्यात घेऊन त्याची अंगझडती घेतली असता, त्याच्याकडे लाकडी मूठ असलेली देशी बनावटीची पिस्तूल आढळले. त्याने काही महिन्यांपूर्वीच शाळा सोडल्याची माहिती समोर आली. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक केली. चौकशीदरम्यान त्याने हे पिस्तूल पीयूष बघेल याच्याकडून घेतल्याची माहिती दिली. .Satara Crime: 'कुरिअर बॉयकडील लूटप्रकरणी दोघांना अटक'; महिन्यानंतर गुन्हा उघडकीस, सोन्याच्या ९२ तोळे दागिन्यांसह ७६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त .पीयूष हा पानठेला चालक असल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी त्याला घरातून अटक केली. तसेच त्याच्या घराच्या तपासणीत घरात तलवार आढळली. ती जप्त करून त्याला अटक केली. त्यानेही देंवेंद्रकडून पिस्तूल खरेदी केल्याची माहिती दिली. देवेंद्र याने अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले आहे. त्याच्याही घरावर छापा टाकून पोलिसांनी आणखी एक देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि माचीसच्या डबीत ठेवलेले तीन जिवंत काडतूस जप्त केले. तिघांनाही ताब्यात घेत, पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.