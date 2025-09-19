Nagpur Police: दोन ड्रग्ज तस्करांकडून २१९ ग्रॅम एमडी जप्त; पोलिसांचा छापा, मुख्य आरोपीचा शोध सुरू

नागपूर : कळमना पोलिसांनी मंगळवारी (ता.१६) मिनिमातानगर परिसरात कारवाई करीत दोन ड्रग्ज पेडलर्सना अटक केली होती. त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे कोतवाली हद्दीत छापा टाकून दोन एमडी तस्करांना अटक केली. .त्यांच्याकडून ३२ लाख ८५ हजार रुपयांचे २१९ ग्रॅम एमडी जप्त करण्यात आल्याची माहिती परिमंडळ पाचचे पोलिस उपायुक्त निकेतन कदम यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. आयुष इंगोले (वय २०, रा. शिवाजीनगर, गंगाबाई घाट रोड), मयूर ठवकर (वय २१, रा. खरबी रोड, शंकरनगर) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत. .आयुष वडिलांचे पंक्चरचे दुकान सांभाळतो तर मयूरही त्याच्यासोबतच काम करतो. निकेतन कदम म्हणाले, मंगळवारी (ता.१६) पोलसांनी ५ ग्रॅम एमडीसह प्रापर्टी डिलर असलेला अमित शर्मा (वय ४४, रा. अयाचित मंदिर, महाल) आणि बांधकाम व्यावसायिक मुकेश तराळे (वय ४७, रा. वसंतनगर, अजनी) यांना अटक केली होती..त्यांनी एमडी खाण्यासाठी आयुषकडून खरेदी केल्याची माहिती दिली. तेव्हापासून पोलिस आयुषच्या मागावर होते. त्यात त्याच्याकडे एमडीची मोठी खेप येणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. यावरून पोलिसांनी त्याच्या घराजवळ सापळा रचला. मात्र, आयुष घरी नव्हता. बुधवारी (ता.१७) मध्यरात्री तो घरी आला..Umarga Crime : तरुणाच्या खुन प्रकरणातील दोन आरोपींना अटक; उमरगा पोलीसांची उल्लेखनीय कामगिरी.त्यानंतर वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रवीण काळे यांच्या नेतृत्वात उपनिरीक्षक संतोष रामलोड, हवालदार शाहू, प्रदीप पवार आणि पथकाने त्याच्या घरावर छापा टाकला. त्याच्या घराची झडती घेत ३२ लाख ८५ हजार रुपयांची २१९ ग्रॅम एमडी जप्त केले. त्याने शहरात विक्रीसाठी मोठ्या तस्कराकडून ते आणल्याची माहिती दिली. पोलिसांनी दोघांचीही २२ सप्टेंबरपर्यंत कोठडी मिळविली आहे. दरम्यान मुख्य आरोपीचा पोलिसांनी शोध सुरू केला आहे. पत्रकार परिषदेत सहाय्यक पोलिस आयुक्त अंकुश खेडकर, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रवीण काळे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.