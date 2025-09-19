नागपूर

Nagpur Police: दोन ड्रग्ज तस्करांकडून २१९ ग्रॅम एमडी जप्त; पोलिसांचा छापा, मुख्य आरोपीचा शोध सुरू

Crime News: नागपूर पोलिसांनी कारवाईत ३२ लाख ८५ हजार रुपये किमतीचे २१९ ग्रॅम एमडी जप्त करून दोन तस्करांना अटक केली. या प्रकरणातील मुख्य आरोपीच्या शोधासाठी पोलिसांची मोहीम सुरू आहे.
नागपूर : कळमना पोलिसांनी मंगळवारी (ता.१६) मिनिमातानगर परिसरात कारवाई करीत दोन ड्रग्ज पेडलर्सना अटक केली होती. त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे कोतवाली हद्दीत छापा टाकून दोन एमडी तस्करांना अटक केली.

