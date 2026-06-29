गरज पडल्यास ‘एन्काऊंटर’ही करणार; पदभार स्वीकारताच विश्वास नांगरे-पाटलांचा थेट इशारा, नेमकं काय म्हणाले?

नागपूर : नागपुरातील वाढत्या गंभीर गुन्ह्यांना (बॉडी ऑफेन्स) आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक पोलिसिंगवर विशेष भर देण्यात येणार असून, गरज पडल्यास कायद्याच्या चौकटीत राहून एन्काऊंटरसारखी कठोर कारवाई करण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, असा स्पष्ट इशारा नागपूरचे पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांनी दिला आहे..शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आखलेल्या धोरणाची माहिती देताना नांगरे-पाटील म्हणाले, नागपुरातील गुन्हेगारीचे स्वरूप इतर शहरांपेक्षा वेगळे आहे. विशेषतः बॉडी ऑफेन्सची संख्या अधिक असल्याने केवळ गुन्हा घडल्यानंतरची कारवाई पुरेशी ठरणार नाही. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक पोलिसिंगवर कायम भर राहील..Nagpur: सहा महिन्यांत पाच कोटींचे एमडी जप्त; ‘ऑपरेशन थंडर’अंतर्गत कारवाई; शहरात वाढला अमली पदार्थांचा वापर .गुन्हे घडण्यापूर्वीच त्यांना आळा घालण्यासाठी अधिकाधिक प्रतिबंधात्मक कारवाया केल्या जातील. नागपुरातील क्राईम पॅटर्नचा सखोल अभ्यास केला जाईल. कोणत्या भागात कोणत्या प्रकारचे गुन्हे घडतात, त्यामागील कारणे काय आहेत, याचा अभ्यास करून त्यानुसार पोलिसांची रणनीती ठरवली जाईल. पुराव्यावर आधारित पोलिसिंगला प्राधान्य देत गुन्हेगारीवर प्रभावी नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न राहील. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याबाबत त्यांनी ठाम भूमिका मांडली..गुन्हेगारांवर कायद्याप्रमाणे कठोर कारवाई केली जाईल. परिस्थितीची गरज भासली आणि कायद्याने परवानगी दिलेल्या चौकटीत आवश्यक असेल, तर एन्काऊंटरसारखी कारवाई करण्यासही आम्ही मागे हटणार नाही. मात्र, प्रत्येक कारवाई ही पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आणि पुराव्यांच्या आधारेच केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले..Nagpur Accident: नागपूर–उमरेड मार्गावर धावत्या दुचाकीला आग; पाचगावजवळ मोठी खळबळ, चालक थोडक्यात बचावला.नागपूरला सुरक्षित आणि गुन्हेमुक्त शहर बनविणे हेच उद्दिष्ट असल्याचे सांगताना नांगरे-पाटील म्हणाले, गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण करणे आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना वाढविणे, हे पोलिस दलाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. प्रतिबंधात्मक कारवाया, गस्त, गुप्त माहिती संकलन आणि तातडीची प्रतिसाद यंत्रणा अधिक सक्षम करून शहरातील गंभीर गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण मिळविले जाईल असेही त्यांनी सांगितले. पोलिस दलाचे मनोबल उंचावणे आणि नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास अधिक दृढ करणे, यालाही प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.