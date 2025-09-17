Nagpur News:'छत्तीसवर्षापूर्वी दुरावलेल्या महिलेची कुटुंबासोबत भेट'; आईचा चेहरा विसरलेल्या मुलीला आनंदाश्रू अनावर, खाकी वर्दीने घेतला शोध

नागपूर: छत्तीस वर्षांपूर्वी ताटातूट झालेल्या मायलेकीसह कुटुंबाचीची भेट उपराजधानीतील मनोरुग्णालयाने घडवून आणली. एकमेकींना बघतात केवळ नजरेतील भाषेने दोघी मायलेकींनी एकमेकींना कवटाळून अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. कुटुंबाच्या भेटीने सारा परिसर भारावून गेला होता..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .सोनराजा ३६ वर्षांपूर्वी मानसिक विकारामुळे घरून निघून गेले. पती, एक मुलगा व एक मुलगी असे भरलेले कुटुंब सोडून ती निघून गेली. त्यावेळेस पोटात बाळ होते. तिने बाळाला जन्म दिला. बाळाला जन्म दिला असलात तरी मातृप्रेम काय असते हे तिला माहिती नव्हते. मानसिक उपचारावर तिला मनोरुग्णालयात पाठवण्यात आले. आई मनोरुग्णालयात तर मुलगी प्रियदर्शनी वस्तीगृहात आयुष्य जगत होते..मनोरुग्ण महिला वारंवार आपले नाव सोनराजा सांगत होती. मनोरुग्णालयातील डॉ. पंकज बागडे हे उपचार करीत होते. त्यावेळी सोनराजा खरे नाव नकळत बोलून गेली. नेमकी हीच वेळ मनोरुग्णालयाच्या सामाजिक अधीक्षक कुंदा बिडकर यांनी हेरली. नंतर तिला बोलते केले. हळूहळू ते नागपुरातील जयताळा भागातील असल्याचे कळले..खाकी वर्दीने घेतला शोधसामाजिक अधीक्षक कुंदा बिडकर यांनी पोलिसांच्या मदतीने जयताळा परिसरात शोध घेतला. प्रयत्नानंतर अखेर महिलेचा दीर यांची भेट झाली. त्यांनी मनोरुग्ण महिलेचा फोटो ओळखला. सोनराजा हिची लहान मुलगी आईचा चेहराही विसरली. कुटुंबातील इतर सदस्यांनी सोनराजाला ओळखले. निघून जात असताना सोनराजा गर्भवती असल्याची ही माहिती दिली होती. तीच मुलगी प्रियदर्शनी संस्थेत राहत होती. सोनराजाची कुंटुंबासोबत भेट झाल्याने रुग्णालयातील वातावरण भारावून गेले होते. यावेळी प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. सतीश हुमणे, कुंदा बिडकर (काटेखाये), प्रियदर्शिनी महिला वसतिगृहाच्या अधीक्षिका वरुडकर आदी उपस्थित हेते..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.३६ वर्षानंतर या महिला रुग्णाचे कुटुंबाशी पुनर्मिलन हे आमच्या रुग्णालयासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. मानसिक आजारावर योग्य उपचार मिळाल्यास रुग्ण समाजात पुन्हा सक्षम होऊ शकतो याचे हे जिवंत उदाहरण आहे.- डॉ. सतीश हुमणे, वैद्यकीय अधीक्षक- प्रादेशिक मनोरुग्णालय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.