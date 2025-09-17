नागपूर

Nagpur News:'छत्तीसवर्षापूर्वी दुरावलेल्या महिलेची कुटुंबासोबत भेट'; आईचा चेहरा विसरलेल्या मुलीला आनंदाश्रू अनावर, खाकी वर्दीने घेतला शोध

Nagpur police reunite woman with her family after 36 years: सोनराजा ३६ वर्षांपूर्वी मानसिक विकारामुळे घरून निघून गेले. पती, एक मुलगा व एक मुलगी असे भरलेले कुटुंब सोडून ती निघून गेली. त्यावेळेस पोटात बाळ होते. तिने बाळाला जन्म दिला. बाळाला जन्म दिला असलात तरी मातृप्रेम काय असते हे तिला माहिती नव्हते.
Police efforts bring joy as a woman reunites with her family after 36 years in Nagpur.”

Police efforts bring joy as a woman reunites with her family after 36 years in Nagpur.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: छत्तीस वर्षांपूर्वी ताटातूट झालेल्या मायलेकीसह कुटुंबाचीची भेट उपराजधानीतील मनोरुग्णालयाने घडवून आणली. एकमेकींना बघतात केवळ नजरेतील भाषेने दोघी मायलेकींनी एकमेकींना कवटाळून अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. कुटुंबाच्या भेटीने सारा परिसर भारावून गेला होता.

Loading content, please wait...
Nagpur
police
mother
family
district
Daughter-in-law
Woman
emotional support

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com