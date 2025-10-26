Nagpur News: दोन वर्षानंतर सापडली बेपत्ता मुलगी; मथुरेतून गाठली मुंबई, महिलेने लावून दिले लग्न

नागपूर : वडीलांनी दुसरे लग्न केल्यावर सावत्र आईने रागविल्याने १७ वर्षीय मुलीने घरातून पलायन केले. त्यानंतर तब्बल दोन वर्षानंतर ती मुंबईला आढळून आली. गुन्हेशाखेच्या पथकाने तिला ताब्यात घेत नातेवाइकांच्या स्वाधीन केले..पोलिसांकडून प्राप्त माहितीनुसार, मोना (बदललेले नाव) ही कळमना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत राहते. दोन वर्षांपूर्वी तिच्या आईचे निधन झाले. त्यामुळे तिच्या वडिलांनी दुसरे लग्न केले. सप्टेंबर २३ मध्ये मोनाचे सावत्र आईसोबत कडाक्याचे भांडण झाले..आईने तिला वडीलही तुझाबाबत ‘तू नसती तर बरे झाले असते’, असे म्हणत असल्याचे सांगितले. रागाच्या भारात तिने ३ सप्टेंबरला घरातून पलायन केले. त्यानंतर कामठी येथून रेल्वेमध्ये बसून ती थेट मथुरेला आली. तिथे भेटलेल्या महिलेने तिला काही दिवस घरी ठेवले. त्यानंतर तिच्या मर्जीनुसार मथुरेतील एका युवकासोबत लग्न लावून दिले. काही दिवसांपूर्वी तिचा युवकासोबत वाद झाला. त्यामुळे तिने तिथूनही पलायन करीत, थेट रेल्वेने मुंबई गाठली..कांदीवली पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतले. चौकशीत ती नागपूरची असल्याची माहिती पुढे आली. त्यांनी याबाबत नागपूर पोलिसांना कळविले. त्यानुसार, गुन्हेशाखेच्या अनैतिक वाहतूकविरोधी पथकाच्या पोलिस निरीक्षक राखी गेडाम यांच्या नेतृत्वात सहाय्यक उपनिरीक्षक गजेंद्रसिंग ठाकूर, श्याम अंगुलथेवार, हेडकॉन्स्टेबल दीपक बिंदाने, सचिन श्रीरामे, शरीफ शेख, प्रीती थोटे व पल्लवी वंजारी मुंबईला जाऊन रीताला परत नागपुरात आणून कळमना पोलिसांच्या स्वाधीन केले. यानंतर तिचे समुपदेशन करीत, त्यांनी मुलीला आईवडीलांच्या स्वाधीन केले..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.सजग युवकामुळे फुटले बिंगरेल्वे स्थानकावर एका युवकाला तिच्यावर संशय आला. त्याने तिला विचारणा केली. मोनाने आई-वडिलांचे निधन झाले असून अनाथ असल्याची बतावणी केली. तसेच सध्या ती काकाच्या घरी वास्तव्यास असून त्यांच्यासोबत वाद झाल्याने घरातून निघून कामाच्या शोधात मुंबईत आल्याचे सांगितले. मात्र, युवकाला तिच्या बोलण्यात सत्यता आढळून आली नाही. त्यामुळे त्याने रेस्क्यू फाऊंडेशन या स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेशी संपर्क साधला. त्यांनी तिला कांदीवली पोलिसांच्या स्वाधीन केले. ती बरेच दिवस त्यांच्या ताब्यात होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.