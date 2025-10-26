नागपूर

Nagpur News: दोन वर्षानंतर सापडली बेपत्ता मुलगी; मथुरेतून गाठली मुंबई, महिलेने लावून दिले लग्न

Nagpur Police: वडीलांनी दुसरे लग्न केल्यावर सावत्र आईने रागविल्याने १७ वर्षीय मुलीने घरातून पलायन केले. त्यानंतर तब्बल दोन वर्षानंतर ती मुंबईला आढळून आली. गुन्हेशाखेच्या पथकाने तिला ताब्यात घेत नातेवाइकांच्या स्वाधीन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
