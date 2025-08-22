Nagpur News: कळमन्यातील डान्सबारवर छापा; तीन महिलांची सुटका, पंचवीस जणांना अटक

नागपूर : शहरातील कळमना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील जुनी कामठी मार्गावरील उड्डाणपुलाजवळील शिवशक्ती बारमध्ये डान्सबार सुरू होता. गुन्हेशाखेच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाने बुधवारी (ता.२०) मध्यरात्री छापा टाकून हा प्रकार उघडकीस आणला. पोलिसांनी कारवाई करीत तीन पीडित महिलांची सुटका करीत, २५ जणांना अटक केली..बारमालाक गोपाल यादव (वय ५४) यांचा मुलगा दीप यादव, गुलाब राहागंडाले, संजय बारापात्रे, प्रदीप गोंडाणे, प्रदीप गजभिये, रमेश मलेवार, सचिन भुसारी, जितेंद्र राहांगडाले, सुबोध पगाडे, अतुल कटरे, मयूर डहाळे, सौरभ दहीवाड, पवन देशपांडे, अनिल कांबळे, सूरज दवाळे, अभय घाटोळे, शेरू चिचधरे, विजेंद्र शाहू, राहुल सपकाळ, हितेश ठाकुर, प्रफुल्ल चव्हाण, विकास काळे, रामनाथ दिल्लीकर, मुकेश यादव अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत..गेल्या काही महिन्यांपासून कळमन्यातील शिवशक्ती बारमध्ये डान्सबार सुरू असल्याची गोपनीय माहिती सामाजिक सुरक्षा विभागाच्या पथकाला मिळाली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक ललिता तोडासे यांच्या नेतृत्वात फौजदार गजेंद्रसिंग ठाकूर, हवालदार श्याम गुथलेवार, सचिन श्रीरामे, दीपक बिंदाने, विलास चिंचुलकर, अश्विनी खोडपेवार, युनिट चारचे पोलिस उपनिरीक्षक जितेश आरवेल्ली, हवालदार युवानंद कडू, अभिषेक शनिवारे, महेश काटवेले यांच्या पथकाने सापळा रचून छापा टाकला..Nagpur University: नागपूर विद्यापीठात ‘पदवी लॅमिनेशन’ घोटाळा? तीन वर्षांपासून पदवीचे लॅमिनेशन बंद असताना काढली देयके.तीन महिन्यांपासून सुरू होता डान्सबारशहरातील कळमना भागात गेल्या तीन महिन्यांपासून डान्सबार सुरू आहे. येथून सुटका करण्यात आलेल्या तीन महिलांपैकी एक महिला गेल्या तीन महिन्यांपासून येथे काम करीत असल्याची माहिती समोर आली. विशेष म्हणजे, इतर दोन महिला एक महिन्यांपासून येथे काम करीत होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.