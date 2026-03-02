SBL स्फोट प्रकरणी नागपूर पोलिसांची मोठी कारवाई, मालकासह २१ जणांवर गुन्हा दाखल; मॅनेजरसह ९ जणांना अटक

SBL Company Owner Among Accused In Blast Probe: नागपुरातील राऊळगाव इथं एसबीएल कंपनीत झालेल्या स्फोटात १८ जणांचा होरपळून मृत्यू झालाय. तर २४ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेतील मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. दरम्यान, एसबीएल कंपनी स्फोट प्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आली असून कंपनीच्या मालकासह २१ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. तर ९ जणांना अटक करण्यात आली आहे. यात प्रोडक्शन मॅनेजर, सेफ्टी मॅनेजर यांचा समावेश आहे..एसबीएल स्फोट प्रकरणी नागपूर ग्रामीण पोलिसात गुन्हा दाखल झाला असून पोलिसांनी मोठी कारवाई केली. या स्फोटाच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी दोन पथके स्थापन केली आहेत. BNS सेक्शन 105 अंतर्गत कंपनीचे मालक संजय चौधरी यांच्यासह इतर संचालक विरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झालाय..Nagpur : एसबीएल स्फोटात १८ कामगारांच्या चिंधड्या, गाठोड्यात बांधून आणले मानवी अवयव; २४ जण गंभीर जखमी.नागपूर जिल्ह्यातील राऊळगाव येथे स्फोटकांच्या एका फॅक्टरीत झालेल्या स्फोटाची घटना अतिशय दुर्दैवी आणि दुःखद असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. स्थानिक पोलिस प्रशासनाशी त्यांनी संपर्क साधला असून, आवश्यक ती मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या घटनेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. सोबतच मुख्यमंत्र्यांनी मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी पाच लाखांची मदत घोषित केली आहे. तर पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून मृतांच्या वारसांना दोन लाख रुपये मदत देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. याशिवाय जखमींना 50 हजारांची मदत करण्यात येणार आहे..१७ मोठे, ५० कमी तीव्रतेचे स्फोटएसबीएल कंपनीत सकाळी सहाच्या सुमारास सुरुवातीला मोठा स्फोट झाला. त्यानंतर दुसरा स्फोट झाला. दोन्ही स्फोट प्रखंड क्षमतेचे होते. त्यानंतर की तीव्रतेचे ५० पेक्षा अधिक स्फोट झाले, स्फोटांच्या या मालिकेमुळे परिसरात ग्रामस्थ हादरून गेले. यात अनेक घरांना भेगा पडल्याची माहिती गावकऱ्यांनी दिली, स्फोटाच्या तीव्रतेत संपूर्ण कारखाना जळून भस्मरात झाला, तसेच या कारखान्याची मुख्य इमारत पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली. स्फोटामुळे इमारतीच्या मलब्याचे तुकडे अर्धा किलोमीटर अंतरापर्यंत उडाले. स्फोटानंतर झालेल्या ढिगाऱ्याखाली आणखी काही महिला कामगार दबल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.