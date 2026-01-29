नागपूर

Nagpur Fraud : नागपूरमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दुकानाचा बेकायदेशीर ताबा घेण्याचा प्रकार उघड

Nagpur Marble House fake partnership fraud : मार्बल हाऊस दुकानावर बनावट कागदपत्र तयार करून जबरदस्तीने ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न. तहसील पोलिसांनी दोन आरोपींविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला, तपास सुरू आहे.
नागपूर : इतवारी येथील सराफा बाजार परिसरातील मार्बल हाऊस इमारतीतील दुकानाचे बनावट कागदपत्र तयार करून बेकायदेशीररीत्या ताबा मिळवण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी अमर हर्षद शाह (रा. लकडगंज, नागपूर) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, तहसील पोलिसांनी दोन आरोपींविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

