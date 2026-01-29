Nagpur Fraud : नागपूरमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दुकानाचा बेकायदेशीर ताबा घेण्याचा प्रकार उघड

नागपूर : इतवारी येथील सराफा बाजार परिसरातील मार्बल हाऊस इमारतीतील दुकानाचे बनावट कागदपत्र तयार करून बेकायदेशीररीत्या ताबा मिळवण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी अमर हर्षद शाह (रा. लकडगंज, नागपूर) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, तहसील पोलिसांनी दोन आरोपींविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे..क्राइम.शेख मुस्ताक शेख उस्मान (वय ४६) व शेख अशफाक शेख उस्मान (वय ४९, दोघेही रा. शांतीनगर, नागपूर) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, अमर हर्षद शाह (रा. लाडगंज, नागपूर) यांचे इतवारी येथील प्लॉट क्रमांक ३३६, मार्बल हाऊस इमारतीमधील १८० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या दुकानाबाबत वाद सुरू आहे. दुकानाचे मूळ भागीदार शेषराव रामचंद्र घवघवे हे आजारी असल्याने त्यांनी २०२० मध्ये अमर शाह व त्यांच्या भावासोबत रीतसर नोंदणीकृत भागीदारी करार केला होता. .त्यानंतर इमारत जीर्ण झाल्याने बंद होती. दरम्यान, २६ जुलै २०२५ रोजी दुरुस्तीसाठी दुकान उघडले असता, आरोपींनी सदर दुकानावर आपला हक्क सांगत २०१९ सालचा ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर बनावट भागीदारी करार असल्याचे कागदपत्र दाखवले. तपासात या कागदपत्रांवर खोटी स्वाक्षरी केल्याचे निदर्शनास आले. .एवढेच नव्हे तर आरोपींनी दुकानाचे कुलूप तोडून जबरदस्तीने ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरून या प्रकरणी तहसील पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ५७/२०२६ अन्वये भादंवि कलम ४६७, ४६८, ४२०, ४४८, ३४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस प्रकरणाचा तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.