Nagpur Police: नागपूर पोलिसांच्या धाडसी कारवाई; मध्यप्रदेशातील ३८ कामगार मानवी तस्करीच्या जाळ्यातून सुटले

नागपूर : पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांच्या संवेदनशील आणि तात्काळ कारवाईमुळे मध्यप्रदेशातील ३८ कामगारांना मानवी तस्करीच्या जाळ्यातून वाचवण्यात यश आले..रोजगाराच्या नावाखाली फसवणूक करणाऱ्या एजंटच्या हातात सापडलेल्या या कामगारांमध्ये महिला, पुरुष आणि अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे. याप्रकरणी सीताबर्डी पोलिसांनी दोन एजंटविरोधात मानवी तस्करीसह खंडणीचा गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी (ता. २६) मध्यप्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्याच्या रातराई तालुक्यातील ३८ कामगारांना एका एजंटने सौंसर येथे सोयाबीन कापण्यासाठी जायचे असल्याची बतावणी केली..मध्यप्रदेशातील ३८ कामगारांची सुटका२३ महिला, ५ पुरुष आणि ९ अल्पवयीन मुले सामानासह त्यांच्या वाहनामध्ये बसले. या कामगारांना सौंसर ऐवजी सातारा येथे नेण्याचा एजंटचा प्रयत्न होता. त्यातील एका मुलाला शनिवारी सकाळी वाशीमजवळ असल्याचे लक्षात आले. त्याने मध्यप्रदेशातील नातेवाईकाला संपर्क करीत बळजबरीने अन्य ठिकाणी नेण्यात येत असल्याचे कळविले. त्या व्यक्तीने मध्यप्रदेशातील स्वयंसेवी संस्थेला ही माहिती दिली. संस्थेकडून याबाबत वाशीम येथील 'इंटरनॅशनल जस्टिस मिशन' या संस्थेला कळविण्यात आले. या संस्थेचे केल्वीन यांनी पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर डॉ. सिंगल यांनी वाशीमचे पोलिस अधीक्षक अनुज तारे यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्या मदतीने कामगारांची सुटका केली. या कामगारांना सुरक्षितरीत्या नागपूरकडे रवाना केले..धमक्या देत पैशांचीही वसुलीरविवारी (ता. २८) सर्व कामगार नागपूर रेल्वे स्थानकाजवळ पोहोचले असता एजंटने पुन्हा संपर्क साधला. त्याने दीड लाख रुपये खर्च केल्याचा दावा करीत धमक्या देऊन घाबरलेल्या कामगारांकडून ५७ हजारांची वसुली केली. त्यांना धमकी दिल्याची माहिती आयुक्तांना मिळताच, सर्व कामगारांना बोलावून घेतले. सीताबर्डी ठाण्यात पोहोचून कामगारांनी आपबिती सांगितली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय दिघे यांनी दोन एजंटविरुद्ध मानवी तस्करी आणि खंडणीचा गुन्हा दाखल केला. एका एजंटला ताब्यात घेण्यात आले आहे..या सुटकेमुळे केवळ ३८ जणांचे जीवन वाचले नाही, तर अल्पवयीन मुलांचे दीर्घकालीन शोषण टळले. मानवी तस्करीविरुद्ध 'झिरो टॉलरन्स' धोरण असून त्यानुसार ही कारवाई यशस्वी झाली. नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थांनी सतर्क राहून शोषणमुक्त शहरासाठी सहकार्य करावे.डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल, पोलिस आयुक्त..