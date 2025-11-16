Bangladesh Woman Found: बांग्लादेशी महिला मायदेशी परतली

नागपूर : ‘आपली आई आता या जगात नाही’ या समजुतीत जगणाऱ्या बांग्लादेशातील एका कुटुंबाला अखेर १२ वर्षांनंतर त्यांच्या आईचा आवाज पुन्हा ऐकायला मिळाला..सहा महिन्यांचे बाळ सोडून घरून निघालेली ती महिला सोनेगाव पोलिसांच्या प्रयत्नातून आज आपल्या मायदेशी सुखरूप परतली. शांथोना उर्फ मौसम्मा (४४) रा. उत्तरी राजीबपूर, बांग्लादेश असे या महिलेचे नाव आहे..वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नितीन मगर यांच्या नेतृत्वात पोलिसांनी तपास केला. २०१७ साली सोमलवाडा परिसरात रस्त्यावर भटकताना पोलिसांना शांथोना आढळून आली होती. सोनेगाव पोलिसांनी तिला ताब्यात घेत २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी सत्र न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाच्या आदेशाने तिला प्रादेशिक मनोरुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जवळपास सात वर्षे शांथोना यांच्यावर उपचार सुरू होते..सातत्याने केलेले समुपदेशन आणि औषधोपचारांमुळे तिच्या मानसिक स्थितीत हळूहळू सुधारणा झाली. काही दिवसापूर्वी अचानक शांथोनाला सर्वकाही आठवले. तिने आपल्याबाबत संपूर्ण माहिती देत कुटुंब बांग्लादेशात असल्याची माहिती दिली..Nagpur News: दोन वर्षानंतर सापडली बेपत्ता मुलगी; मथुरेतून गाठली मुंबई, महिलेने लावून दिले लग्न.तिला पती आणि ४ मुले आहेत. पोलिसांनी कोलकाता येथील एका एनजीओशी संपर्क केला. त्यांनी बांग्लादेशातील एनजीओशी संपर्क साधला. त्यातून शांथोना यांच्या कुटुंबाची माहिती मिळाली. ही कामगिरी मगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक शीतल फावाळे, हवालदार राजू भोयर, ज्योत्सना चौधरी आदींनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.