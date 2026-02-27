Nagpur Pollution Crisis : नागपूरचा श्वास गुदमरतोय, संत्रानगरी धोक्याच्या उंबरठ्यावर; प्रदूषणाचा विळखा

नागपूर

नागपूरचा श्वास गुदमरतोय, संत्रानगरी धोक्याच्या उंबरठ्यावर; प्रदूषणाचा विळखा

Air Water and Noise Pollution Threat to Orange City : एकेकाळी 'ग्रीन सिटी' म्हणून जगभरात नावलौकिक मिळवलेले हे शहर आता प्रदूषणाच्या काळोखात हरवू लागले आहे.
Nagpur Pollution Crisis

Nagpur Pollution Crisis

Shubham Banubakode
देशाचे हृदय म्हणून ओळखले जाणारे नागपूर शहर आज एका अत्यंत कठीण टप्प्यावर उभे आहे. एकेकाळी 'ग्रीन सिटी' म्हणून जगभरात नावलौकिक मिळवलेले हे शहर आता प्रदूषणाच्या काळोखात हरवू लागले आहे. संत्रानगरीच्या स्वच्छ हवेचा आणि हिरवळीचा वारसा आता केवळ सरकारी कागदांवर आणि जुन्या आठवणींमध्ये उरला आहे की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. नागपूर शहरात गेल्या तीन वर्षांत वायू, जल आणि ध्वनी प्रदूषणाने धोक्याची पातळी ओलांडली असून, सामान्य नागपूरकरांचे आरोग्य अक्षरशः टांगणीला लागले आहे. विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेली मेट्रोची कामे, उड्डाणपूल, वाढती वाहनसंख्या आणि शेजारील औद्योगिक पट्ट्यातून ओकणारा धूर यामुळे नागपूरचा श्वास गुदमरत आहे.

