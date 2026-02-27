Nagpur Pollution Crisis : नागपूरचा श्वास गुदमरतोय, संत्रानगरी धोक्याच्या उंबरठ्यावर; प्रदूषणाचा विळखा

देशाचे हृदय म्हणून ओळखले जाणारे नागपूर शहर आज एका अत्यंत कठीण टप्प्यावर उभे आहे. एकेकाळी 'ग्रीन सिटी' म्हणून जगभरात नावलौकिक मिळवलेले हे शहर आता प्रदूषणाच्या काळोखात हरवू लागले आहे. संत्रानगरीच्या स्वच्छ हवेचा आणि हिरवळीचा वारसा आता केवळ सरकारी कागदांवर आणि जुन्या आठवणींमध्ये उरला आहे की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. नागपूर शहरात गेल्या तीन वर्षांत वायू, जल आणि ध्वनी प्रदूषणाने धोक्याची पातळी ओलांडली असून, सामान्य नागपूरकरांचे आरोग्य अक्षरशः टांगणीला लागले आहे. विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेली मेट्रोची कामे, उड्डाणपूल, वाढती वाहनसंख्या आणि शेजारील औद्योगिक पट्ट्यातून ओकणारा धूर यामुळे नागपूरचा श्वास गुदमरत आहे..वायू प्रदूषण : हवेत विरघळलेले 'विष'नागपूरच्या वातावरणात सध्या सल्फर डायऑक्साइड आणि नायट्रोजन डायऑक्साइडचा स्तर प्रचंड वाढल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. गेल्या तीन वर्षांतील हवा प्रदूषणाची आकडेवारी पाहिली तर ती धडकी भरवणारी आहे. पावसाळ्याचे दोन-तीन महिने वगळता उपराजधानीतील 'एअर क्वालिटी इंडेक्स' (AQI) सतत २०० ते ३०० च्या वर जात आहे. विशेषतः हिवाळ्यात धुके आणि धूर यांचे मिश्रण होऊन तयार होणारे 'स्मॉग' नागपूरकरांच्या फुफ्फुसांवर आघात करत आहे.शहरात वाढलेली वाहनांची प्रचंड संख्या आणि त्यातून निघणारा विषारी धूर हे प्रदूषणाचे मुख्य कारण आहे. त्यासोबतच शहरात ठिकठिकाणी सुरू असलेली सिमेंट रस्त्यांची कामे आणि नवीन इमारतींचे बांधकाम यामुळे हवेत धुलीकणांचे (PM २.५ आणि PM १०) प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.केवळ शहरातील अंतर्गत कारणेच नाही, तर शहराच्या परिघावर असलेले कोराडी, खापरखेडा आणि बुटीबोरी येथील औष्णिक वीज प्रकल्प आणि औद्योगिक वसाहती नागपूरच्या हवेची गुणवत्ता खराब करत आहेत. अदानी समूहाच्या आणि सरकारी वीज प्रकल्पांमधून निघणारी राख आणि धूर जेव्हा वाऱ्याच्या दिशेने शहराकडे वाहतो, तेव्हा नागपूरवर प्रदूषणाचे सावट येते. या राखेमुळे केवळ हवाच दूषित होत नाही, तर झाडांच्या पानांवर राखेचे थर साचून नैसर्गिक शुद्धीकरणाची प्रक्रियाही मंदावली आहे. दिवाळीसारख्या सणांमध्ये फोडण्यात येणाऱ्या फटाक्यांमुळे तर हवेची स्थिती अत्यंत धोकादायक स्तरावर पोहोचते, ज्यामुळे वृद्ध आणि लहान मुलांमध्ये श्वसनाचे आजार बळावत आहेत..Nagpur News: “कोंढाळी खापरे शिवारात गूढ मृत्यू; अज्ञात इसमाचा शव कुजलेल्या अवस्थेत, पोलिसांचा गुप्त तपास सुरू”.प्रशासकीय अनास्था आणि कागदी उपाययोजनाकेंद्र सरकारने नागपूरचा समावेश 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमात' (एनसीएपी) केला आहे. या अंतर्गत हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महानगरपालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणि एक विस्तृत 'ॲक्शन प्लॅन' देण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात चित्र काही वेगळेच आहे. महापालिकेकडून १०० टक्के उपाययोजनांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. या निधीचा विनियोग नेमका कुठे होतो, कोणत्या उपाययोजना प्रत्यक्षात राबवल्या गेल्या, यावर ना सरकारचा अंकुश आहे ना राजकीय नेत्यांची विचारणा. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एनपीसीबी) आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) केवळ आकडेवारी जाहीर करण्यापलीकडे ठोस कारवाई करताना दिसत नाहीत. अनेकदा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी तांत्रिक युक्त्या लढवल्या जातात, असेही आरोप होत आहेत. त्यामुळेच आता सरकारी अहवालांवर विसंबून न राहता खासगी संस्थांकडून स्वतंत्र अभ्यास होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.वाढते तापमान आणि हवामान बदलवाढत्या प्रदूषणाचा थेट परिणाम नागपूरच्या तापमानावर होत आहे. शहरीकरणामुळे शहरात 'हीट आयलंड' तयार झाले आहेत. शहराबाहेर तापमान ४२ अंश सेल्सिअस असले तरी, काँक्रीटच्या जंगलामुळे शहराच्या मध्यभागात ते ४५ अंशांपर्यंत पोहोचते. यामुळे नागपूरकरांना आता अति उष्णता, अति पाऊस आणि कडाक्याची थंडी अशा टोकाच्या हवामानाचा सामना करावा लागत आहे. 'सीएसआयआर-नीरी'चे संचालक डॉ. एस. व्यंकट मोहन यांच्या मते, २० टक्के प्रदूषण उद्योगांमुळे तर १५ टक्के रस्त्यांवरील धुळीमुळे होत आहे. या प्रदूषणाचे रूपांतर आता जागतिक तापमान वाढीच्या स्थानिक संकटामध्ये झाले आहे..जल प्रदूषण: नद्या की साहित्याचे वाहक?हवेसोबतच नागपूरची जलसंपदाही संकटात आहे. शहरातून वाहणाऱ्या नागनदी, पोहरा आणि पिवळी या तीनही नद्या आज नद्या उरल्या नसून त्या केवळ 'सांडपाणी वाहून नेणारे मोठे नाले' बनल्या आहेत. या नद्यांच्या प्रदूषणाला सर्वाधिक जबाबदार स्थानिक प्रशासनच आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारण्याऐवजी, पालिकेने शहरातील सांडपाणी थेट या नद्यांमध्ये सोडण्याची 'शक्कल' लढवली आहे. हे केवळ निसर्गाशीच नाही तर कायद्याशीही खेळणे आहे. नद्यांच्या काठी अनधिकृत मटन मार्केट, प्लास्टिक कचरा आणि औद्योगिक सांडपाणी यामुळे नद्यांचे पाणी पूर्णपणे काळवंडले आहे.हे प्रदूषित पाणी केवळ शहरापुरते मर्यादित राहत नाही. नाग नदीच्या माध्यमातून हे विषारी पाणी गोसिखुर्द धरणात जाते. यामुळे धरणाचे पाणी दूषित झाले असून भंडारा जिल्ह्यातील नागरिकांनी याविरोधात अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत. विधानसभेत प्रश्न उपस्थित होऊनही कारवाई मात्र शून्य आहे. नद्यांच्या या दूषित अवस्थेमुळे शहराच्या भूगर्भातील पाण्याची पातळी तर खालावली आहेच, पण विहिरी आणि बोरवेलचे पाणीही विषारी झाले आहे. जर हीच स्थिती राहिली तर भविष्यात नागपुरात कर्करोगाचे प्रमाण वाढण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे..Nagpur : चोर सोडून संन्याशाला शिक्षा! महिलेवर हल्ला करणारा मारकुटा वळू राहिला बाजूला, दुसऱ्यालाच पकडलं; नागपूर महापालिकेचा अजब कारभार.ध्वनी प्रदूषण: शांतता हरवलेले शहरनागपूर आता रात्रीच्या वेळीही शांत राहिलेले नाही. मेट्रोचे बांधकाम, उड्डाणपुलांचे काम आणि वाहनांच्या हॉर्नचा अतिवापर यामुळे नागपूर हे ध्वनी प्रदूषणाच्या बाबतीत राज्यातील आघाडीच्या शहरांमध्ये गणले जाऊ लागले आहे. सिव्हील लाईन्स, मनिषनगर, रामदासपेठ आणि सीताबर्डी यांसारख्या वर्दळीच्या भागात आवाजाची मर्यादा धोक्याच्या पातळीवर आहे. विशेषतः तरुणांमध्ये लोकप्रिय असलेले 'मॉडीफाईड सायलेन्सर' आणि 'प्रेशर हॉर्न' हे ध्वनी प्रदूषणाचे प्रमुख स्त्रोत बनले आहेत. मोटार वाहन नियमानुसार ८० डेसिबलची मर्यादा असताना प्रत्यक्षात हा आवाज १०० डेसिबलच्या पार जातो.वाढत्या आवाजामुळे नागरिकांमध्ये चिडचिडेपणा, निद्रानाश, उच्च रक्तदाब आणि मानसिक तणाव वाढत आहे. मुलांच्या अभ्यासावर आणि वृद्धांच्या आरोग्यावर याचा गंभीर परिणाम होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेऊन 'सुओ मोटो' जनहित याचिका दाखल केली असली तरी, पोलीस आणि प्रशासन याकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. डीजे आणि मंगल कार्यालयांमधील आवाजावर नियंत्रण मिळवण्यात यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. 'नीरी'च्या अहवालानुसार, सरासरी ७४ डेसिबल आवाज नागपूरच्या हवेत घुमत आहे, जो मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आहे..आरोग्यावर होणारे आघातप्रदूषणाच्या या तिहेरी हल्ल्यामुळे नागपूरकरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये श्वसनाचे आजार, दम्याचे रुग्ण, डोळ्यांची जळजळ आणि त्वचेच्या ॲलर्जीचे रुग्ण वाढले आहेत. 'इंडोर एअर पॉल्युशन' ही देखील एक नवी समस्या समोर आली असून, घरांच्या आतही धुलीकणांचे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळले आहे. प्रदूषण आणि आरोग्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत; जर पर्यावरण बिघडले तर मानवी आरोग्य कधीच सुरक्षित राहू शकणार नाही.नागपूरला पुन्हा 'ग्रीन सिटी' बनवण्यासाठी आता केवळ सरकारी योजनांवर अवलंबून राहून चालणार नाही. नागरिकांनी स्वतः पुढाकार घेऊन सायकल, ई-वाहने आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवला पाहिजे. महापालिकेने कचरा जाळण्यावर कडक बंदी घालून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पांची क्षमता वाढवणे अनिवार्य आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर कायदेशीर कारवाईची गरज आहे. राजकीय नेत्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नाकडे केवळ निवडणुकीचा मुद्दा म्हणून न पाहता, नागपूरच्या भविष्यातील आरोग्याचा प्रश्न म्हणून गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. जर आपण आजच सावध झालो नाही, तर उद्याचे नागपूर राहण्यायोग्य उरणार नाही..शहरातील वाहतूकीमुळे रस्त्यावरची धुळ उडते. त्यामुळे रस्ते स्वच्छ हवे. वाहनाच्या मागे धुळ उडू नये म्हणून मोठा रबल लावले जात असले तरी ते सुस्थितीत हवेत. दिवाळी वगळता इतर वेळेस फटाके फोडण्यावर बंदी हवी.ग्रीन कव्हर वाढविणे हे मोठे आवाहन आहे. देशातील ग्रीन कव्हर फक्त १९ टक्केच आहे. ते जागतीक व भारतीय नियमानुसार ते ३३ टक्के असायला हवे. ते कसे करणार हा अतिशय क्लिष्ट विषय आहे. कारण वन जमीन दिवसेदिंवस विकास प्रकल्पामुळे कमी होत आहे. यामुळे झाडोरा कमी होणार आहे. त्यासाठी अर्बन फॉरेस्टचा प्रकल्प २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने मंजुर केला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.ग्रामीण आणि शहरी भागात वृक्ष लागवड करुन तापमान कमी करता येऊ शकते. ग्रामिण भागात ज्या ठिकाणी जंगल आहे तेथे वृक्ष शेतीला प्रोत्साहन द्यावे. त्यामुळेही झाडोरा वाढणार आहे. मानव व वन्यजीव संघर्षावर निर्बंध लागू शकतो. शहरातही घरांच्या छतावर आणि बाल्कनीमध्ये लहान झाडे लावावीत. त्यातूनही काही प्रमाणात ग्रीन कव्हर वाढण्यास मदत होणार आहे. वाढलेले तापमान, बदलचे हवामानाच्या माध्यमातून निसर्ग आपल्याला इशारा देत आहे, आता वेळ आहे कृती करण्याची..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 