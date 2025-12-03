Nagpur Power Cut: नागपूरमध्ये सलग तीन दिवस वीजबंद कधी आणि कुठे?

नागपूर : नियमित देखभाल, दुरुस्तीसाठी शहरातील काही भागांत बुधावार ते शुक्रवार असे सलग तीन दिवस वीजपुरवठा खंडित ठेवण्यात येणार आहे..बुधवारी (ता. ३) सकाळी ९ ते १.३० या वेळेत सत्यम प्लाझा, एमएसईबी कॉलनी, स्विपर कॉलनी, रुक्मिणीनगर, शनी मंदिर, गुरुदेवनगर, इंदिरा हॉस्पिटल, ठवरे कॉलनी, सकाळी १० ते दुपारी २ या वेळेत साईनगर, अभयनगर, जयवंतनगर, चिंचमलतपुरेनगर, सेंट्रल रेल्वे कॉलनी, स्वराजनगर, ओंकारनगर, एलआयजी कॉलनी, सकाळी ९ ते १ या वेळेत आकाशनगर, अवधूतनगर, महाकालीनगर, न्यू अमरनगर, विठ्ठलनगर, भगवतीनगर, शेषनगर, सकाळी १० ते दुपारी १२ या वेळेत देशपांडे ले-आऊट, प्रजापतीनगर, त्रिमूर्तीनगर, शैलेशनगर या भागातील वीजपुरवठा बंद राहील..गांधीबाग विभागात सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत तांडापेठ, मराठा चौक, बंगाली पंजा या भागातील तर बुटीबोरी विभागात एप्रिल पार्क उपकेंद्रातील टी झोन आणि एच झोन परिसरातील औद्योगिक ग्राहकांचा वीजपुरवठा सकाळी १२ ते ५.३० आणि आमगाव उपकेंद्रातील ११ केव्ही फॅबटेक वीजवाहिनीवरील डी झोन परिसरातील औद्योगिक ग्राहकांचा वीजपुरवठा सकाळी १० ते दुपारी ४ यावेळेत बंद राहील..काँग्रेसनगर विभागात सकाळी ८ ते ११ यावेळेत म्युर मेमोरियल, महाराजबाग रोड, सायंस कॉलेज, बाजी प्रभुनगर, रामनगर, पंढराबोडी, पांढराबोडी ट्रस्ट ले-आऊट, अंबाझरी रोड, श्रद्धानंदपेठ, जयताळा, संघर्षनगर, झाडे ले-आऊट, आंबेडकर सोसायटी, सहकार शाळा, शारदानगर, ससाणे ले-आऊट, पंचवटीनगर, कबीरनगर, शिवप्रिया अपार्टमेंट, नेल्को सोसायटी, सुमितनगर, अध्यापक ले-आऊट, आझाद हिंदनगर, टाकळी सीम, आदिवासी ले-आऊट, एलआयजी- एमआयजी कॉलनी, आग्ने ले-आऊट, गांधी बिल्डर, सुजाता ले-आऊट, दीनदयालनगर आणि देवी प्रभाचा भाग या परिसरातील वीजपुरवठा बंद राहील..Mumbai Water Supply: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! २ दिवस पाणीपुरवठा बंद राहणार, कधी आणि कुठे? .गुरुवार, शुक्रवारी देखील वीज नाहीगुरुवारी (ता. ४) सकाळी ९ ते दुपारी १ यावेळेत विणकर वसाहत, श्रीनगर, गीतानगर, परिवर्तन चौक, दिवाण ले-आऊट, कल्याणेश्वरनगर या भागात आणि शुक्रवारी (ता. ५) सकाळी ९ ते दुपारी १ या वेळेत मंगलदीपनगर, शाहूनगर, अंबानगर, ग्रीन प्लॅनेट कॉलनी, चिंतामणीनगर, श्रीकृष्णनगर, आराधनानगर, कपिलनगर, राधानंदनगर, नरहरीनगर या भागातील वीजपुरवठा बंद राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.