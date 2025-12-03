नागपूर

Nagpur Power Cut: नागपूरमध्ये सलग तीन दिवस वीजबंद कधी आणि कुठे?

Electricity Shutdown: नागपूर शहरातील विविध भागांत नियमित देखभाल आणि दुरुस्ती कामांमुळे तीन दिवस काही तास वीजपुरवठा बंद राहणार आहे. ३ ते ५ डिसेंबरदरम्यान अनेक कॉलनी, ले-आऊट आणि औद्योगिक क्षेत्रांवर नियोजित वीजबंदीचा परिणाम होणार आहे.
Nagpur Power Cut

Nagpur Power Cut

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : नियमित देखभाल, दुरुस्तीसाठी शहरातील काही भागांत बुधावार ते शुक्रवार असे सलग तीन दिवस वीजपुरवठा खंडित ठेवण्यात येणार आहे.

