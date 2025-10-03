Nagpur Crime: नागपूर हादरलं! गरोदर महिलेचा खून करुन रस्त्याच्या कडेला फेकलं; 'अशी' उघडकीस आली घटना

नागपूरः गरोदर महिलेचा खून करुन तिचा मृतदेह रस्त्याच्या कडेला फेकून दिल्याची घटना नागपूरमध्ये घडली आहे. मृतदेहाची दुर्गंधी सुटल्याने सदरील प्रकार उघडकीस आला. पोलिसांनी हितज्योती फाऊंडेशनच्या वतीने मृतदेहावर अंत्यसंस्कार केले..नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर पोलीस स्टेशन हद्दीच्या पाटणसावंगी पोलीस चौकी अंतर्गत सावरमेंढा शिवारात ही घटना घडली आहे. एका अज्ञात महिलेचा मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली. घटनास्थळी फॉरेन्सिकची टीम दाखल झाली होती. अपघातग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून जाणाऱ्या आधार फाउंडेशन टीमने मृतदेहाचा पंचनामा करत शवविच्छेदन केले..KBC 17 मध्ये विचारला रामायणाबद्दल सोपा प्रश्न, स्पर्धक विचारच करत राहिली; तुम्ही लगेच उत्तर देऊ शकाल का? .मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केल्यानंतर मृत महिला आठ महिन्याची गर्भवती असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली. मृतदेहाची अद्यापही ओळख न पटली नाही. मृत्यू होऊन दोन दिवसांपेक्षा जास्तीचा कालावधी झाल्याने हितज्योती आधार फाऊंडेशनच्या सहकार्याने पोलिसांनी अंत्यसंस्कार केले..IND vs WI 1st Test Live: रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल यांची शतकी खेळी! विक्रमांचा पाडला पाऊस, २००७ नंतर घडला मोठा पराक्रम.या महिलेची गळा आवळून हत्या केली आणि त्यानंतर मृतदेह रस्त्याचा कडेला झुडपी भागात फेकून दिल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मृतदेहाची दुर्गंधी सुटल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली. मृत महिला नेमकी कोण आहे, हे शोधण्यासाठी पोलिस तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.