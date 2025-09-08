Nagpur Development : पर्यावरणासाठी कृत्रिम वाळू धोरणाला चालना, चंद्रशेखर बावनकुळे; कृत्रिम वाळू निर्मिती व वापराला शासनाचे सहकार्य

नागपूर : नदीतील अमाप वाळू उपशावर मर्यादा आणण्यासाठी आणि पर्यावरण रक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरण स्वीकारले आहे. या धोरणाला चालना देण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यात एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी स्वामित्वधनात प्रती ब्रास ४०० रुपयांची सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पर्यावरण रक्षणाच्यादृष्टीने अधिकाधिक क्रशर उद्योजकांनी नियमानुसार कृत्रिम वाळू धोरणाचा लाभ घेऊन प्रकल्प उभारावेत व गुणवत्तापूर्ण वाळूची निर्मिती करावी, असे आवाहन राज्याचे महसूल तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले आहे..जिल्हा नियोजन भवन येथे रविवार (ता. ७) रोजी आयोजित कृत्रिम वाळू निर्मितीवरील कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. अतुल दोड, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाचे उपसंचालक डॉ. श्रीराम कडू, तसेच उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार उपस्थित होते. बावनकुळे यांनी सांगितले की, नैसर्गिक वाळूऐवजी कृत्रिम वाळूचा वापर वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने हे धोरण आणले आहे. जिल्ह्यातील शासकीय आणि खाजगी बांधकाम प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात वाळूची आवश्यकता आहे..येत्या काळात शासकीय बांधकामांमध्ये एम-सँडचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंधनकारक होणार आहे. शहरांचा विस्तार आणि नवीन नागपूरच्या निर्मितीसाठी कृत्रिम वाळू महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. क्रशर उद्योजकांनी या धोरणाचा लाभ घेऊन गुणवत्तापूर्ण एम-सँड निर्मिती करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी एम-सँड धोरणाची सद्यस्थिती आणि सुरू असलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली..विकास कामांचे भूमिपूजनकामठी तालुक्यातील येरखेडा नगरपंचायत येथील विविध प्रभागातील नागरी दलितोत्तर सुधार योजनेतील विविध ५.४४ कोटी रुपयांच्या विकास कामांचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी माजी आमदार टेकचंद सावरकर, उपविभागीय अधिकारी संदीप भस्के, तहसीलदार गणेश जगदाळे, प्रशासक अमर हांडा उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.