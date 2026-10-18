Nagpur News: नागपुरात १०० एकरवर ‘पल्स प्रोटिन पार्क’; ५०० कोटींच्या गुंतवणुकीला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी

नागपूर: नागपूरमध्ये तब्बल १०० एकर क्षेत्रावर ५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून भव्य ‘पल्स प्रोटिन पार्क’ उभारण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाला हिरवी झेंडी दाखवली आहे. यामुळे नागपूर जागतिक स्तरावर ‘प्रोटिन हब’ म्हणून नावारूपाला येणार आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये या प्रकल्पासाठी अपार संभावना असल्याचे उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. डाळींच्या पारंपरिक प्रक्रियेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनेक उच्च मूल्यवर्धित उत्पादने तयार केली जाणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने डाळींचे पीठ, प्रोटिन कॉन्सट्रेट, प्रोटिन आइसोलेट आणि वनस्पतींपासून तयार होणारे (प्लांट-बेस्ड) वैकल्पिक खाद्य उत्पादनांचा समावेश आहे. या सर्व नावीन्यपूर्ण उपक्रमामुळे शेतकरी, कृषी उत्पादक आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्यासोबतच प्रादेशिक आर्थिक विकासाला मोठी गती मिळणार आहे. .या प्रस्तावित पार्कशी शेतकरी, दाल प्रोसेसर, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई), स्टार्टअप्स, तसेच विविध विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांना जोडण्याची सर्वसमावेशक योजना आखण्यात आली आहे.याद्वारे दर्जेदार टेस्टिंग, इनक्युबेशन आणि आधुनिक तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची सोय उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) आधीच जिल्हा उद्योग केंद्राकडे (डीआईसी) सादर झाला आहे..पल्स प्रोटिन पार्क महाराष्ट्राच्या आर्थिक व कृषी क्षेत्रासाठी एक ऐतिहासिक ‘गेम चेंजर’ राहणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या डाळींना बाजारपेठेत अधिक चांगला भाव मिळेल, तर तरुणांसाठी रोजगाराची नवी दारे उघडतील. डाळींपासून हाय-व्हॅल्यू प्लांट प्रोटिन उत्पादने तयार करून याद्वारे महाराष्ट्र राज्य हे जागतिक स्मार्ट प्रोटिन उद्योगाचे प्रमुख केंद्र बनू शकेल.मनोहर भोजवानी, अध्यक्ष. मिहान इंडस्ट्रीज असोसिएशन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.