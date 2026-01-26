'मेगाब्लॉक होता, मग गाडी रद्द का केली नाही?' साडेचार तास एकाच ठिकाणी अडकली अजनी-पुणे 'वंदे भारत'; प्रवाशांचा संताप

नागपूर - अजनीहून पुण्याकडे जाणारी वंदे भारत एक्स्प्रेस दौंड मार्गावर श्रीगोंदा परिसरात शनिवारी साडेचार तास एकाच ठिकाणी उभी राहिल्याने प्रवाशांचे मोठे हाल झाले. मेगाब्लॉक असूनही गाडी रद्द न केल्याने वृद्ध, महिला व लहान मुलांना मोठा त्रास सहन करावा लागल्याचे प्रवाशांनी सांगितले. .गाडी क्रमांक २६१०२ वंदे भारत एक्स्प्रेस शनिवारी सकाळी ९.५० वाजता अजनी स्थानकावरून रवाना झाली होती. या गाडीची पुण्यात पोहोचण्याची नियोजित वेळ रात्री ९.५० वाजताची होती. मात्र, प्रत्यक्षात ही गाडी दौंड कॉर्ड लाइनपासून सुमारे २० किलोमीटर अंतरावर, श्रीगोंदा स्थानकाजवळ रात्री ८.४७ वाजल्यापासून थांबविण्यात आली. त्यानंतर ही ट्रेन रात्री १ वाजेपर्यंत, म्हणजेच साडेचार तासांहून अधिक काळ एकाच ठिकाणी उभी राहिली. या काळात रेल्वे प्रशासनाकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नसल्याचे प्रवाशांनी सांगितले..रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! पुणे, दौड, काष्टी रुळाचे काम होणार; नागपूर-पुणे मार्गावरील गाड्या झाल्या रद्द...वृद्ध, महिला व लहान मुलांचे हालदौंड-मनमाड रेल्वे मार्गावर दुहेरीकरण व अन्य तांत्रिक कामांसाठी रेल्वेकडून मेगाब्लॉक घेण्यात आला. हा मेगाब्लॉक १५ ते २५ जानेवारी दरम्यान तब्बल १० दिवसांचा घेण्यात आला आहे. त्यामुळे गरीब रथसह नागपूर- पुणे एक्स्प्रेस (१२१३६), पुणे-नागपूर एक्स्प्रेस (१२१३५), पुणे-अजनी हमसफर एक्स्प्रेस (२२१३९) आणि अजनी-पुणे एक्स्प्रेस (२२१४०) या गाड्या सुद्धा २४ आणि २५ जानेवारी रोजी रद्द करण्यात आल्या होत्या..Pune Railway Mega Block : मुंबईप्रमाणे पुण्यातही मेगाब्लॉक! अमरावती-पुणेसह जवळपास ११ गाड्या रद्द, तर 'या' गाड्यांचे मार्ग बदलले.असे असतानाही वंदे भारत का रद्द करण्यात आली नाही? असा सवाल प्रवाशांनी केला. अनेक तास गाडी थांबलेली असल्याने वृद्ध प्रवासी, महिला आणि लहान मुलांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. अखेर ही गाडी सर्व अडथळ्यानंतर साडेपाच तास उशिराने, पहाटे ३.२५ वाजता पुणे स्थानकात दाखल झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.