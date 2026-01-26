नागपूर

'मेगाब्लॉक होता, मग गाडी रद्द का केली नाही?' साडेचार तास एकाच ठिकाणी अडकली अजनी-पुणे 'वंदे भारत'; प्रवाशांचा संताप

Nagpur–Pune Vande Bharat Stuck : अजनी पुणे वंदे भारत गाडी एकाच ठिकाणी चात तास अडकून पडली होती. मेगाब्लॉक असूनही गाडी रद्द न केल्याने वृद्ध, महिला व लहान मुलांना मोठा त्रास सहन करावा लागला.
Shubham Banubakode
Updated on

नागपूर - अजनीहून पुण्याकडे जाणारी वंदे भारत एक्स्प्रेस दौंड मार्गावर श्रीगोंदा परिसरात शनिवारी साडेचार तास एकाच ठिकाणी उभी राहिल्याने प्रवाशांचे मोठे हाल झाले. मेगाब्लॉक असूनही गाडी रद्द न केल्याने वृद्ध, महिला व लहान मुलांना मोठा त्रास सहन करावा लागल्याचे प्रवाशांनी सांगितले.

