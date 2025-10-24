Rabi Crop: यंदा हरभरा, गहू पिकाचे क्षेत्र वाढणार; कृषी विभागाची तयारी, २.३ लाख हेक्टरवर पेरणीचे नियोजन

नागपूर : खरीप हंगाम संपत आला असून शेतकरी रब्बी हंगामाच्या तयारीला लागले आहेत. त्या अनुषंगाने कृषी विभागाने तयारी पूर्ण केली आहे. रब्बी हंगामात २ लाख ३ हजार हेक्टरवर पेरणीचे नियोजन आहे..यात हरभर आणि गहू पिकांचे क्षेत्र गतवर्षीच्या तुलनेत वाढणार असल्याचे कृषी विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. जिल्ह्यात गतवर्षी रब्बी हंगामात १ लाख ९० हजार ९६.९ हेक्टरवर पेरण्या झाल्या होत्या..यंदाच्या या हंगामात १२ हजार हेक्टर क्षेत्र वाढणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांत १ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांकडे सिंचनासाठी विहिरीची व्यवस्था आहे. या व्यतिरिक्त कालव्याद्वारे पाण्याची व्यवस्था करून साधारण ६० हजार हेक्टर क्षेत्रावर सिंचनाचे नियोजन केले आहे..गळीत धान्य पिकांच्याही क्षेत्रात वाढ जिल्ह्यात १३ तालुक्यापैंकी आठ तालुक्यात कमी अधिक प्रमाणात भात पिकाची लागवड केली जाते. मात्र बरेच शेतकरी धान पिकानंतर दुसरे पीक घेत नाही. सिंचनाची सुविधा असल्याने अशा शेतकऱ्यांना गळीत धान्य, जवस आणि मोहरी या पिकाकडे वळविण्यासाठी कृषी विभाग प्रयत्न करीत आहे..Minister Dattatreya Bharane: राज्यात रब्बी हंगाम क्षेत्रात होणार वाढ: कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे; पाणी टंचाई जाणवणार नाही.त्या अनुषंगाने प्रत्येक तालुक्याला किमान १० हेक्टर क्षेत्रावर गळीत धान्य लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे. तर ज्या तालुक्यात ही पिके घेतली जातात अशा तालुक्यांना २० ते ३० हेक्टर वर लागवडीचे नियोजन केले आहे. गतवर्षी मोहरी पिकाची ८ हेक्टरवर तर जवस पिकाची ६९ हेक्टरवर लागवड करण्यात आली होती. जवस पिकाची सरासरीपेक्षा अधिक लागवड झाल्याने यंदा लागवड नियोजनात वाढ केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.