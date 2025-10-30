नागपूर : मुख्य रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांक ७ वर उभ्या असलेल्या रेल्वेच्या एका वातानुकूलित डब्याला आग लागली. ही घटना बुधवारी (ता.२९) दुपारी ३ वाजताच्या सुमारास घडली. कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ आग विझविल्याने नुकसान टळले..फलाट क्रमांक ७ आणि यार्ड दरम्यान पिटलाईनवर उभ्या असलेल्या एका ट्रेनच्या एसी कोचमध्ये आग लागल्याचे कळताच स्टेशनवरील रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्वरित फलाटावर दाखल होऊन आगीवर नियंत्रण मिळविले..त्यामुळे आग इतर कोचमध्ये पसरली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, आयसीएफ ट्रेनच्या कोच बी-२ मधून धूर निघताना कर्मचाऱ्यांना दिसला. काही वेळात धुरासोबत आगीच्या ज्वालाही दिसू लागल्या. .Train Accident: मोठी बातमी! मुंबईहून सुटणाऱ्या लोकमान्य टिळक एक्सप्रेसचा अपघात; रेल्वे दोन भागात विभागली अन्...; काय घडलं?.रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी अग्निशामक यंत्राने आग विझवण्याचा काही वेळ प्रयत्न केला. परंतु, त्यांना यश आले नाही. त्यामुळे कोचच्या खिडक्या फोडून इलेक्ट्रिक अग्निशामक यंत्राने पाणी फवारण्यात आले. त्यामुळे आग त्वरित आटोक्यात आली. त्यानंतर ट्रेनला पिटलाईनवरून काढून टाकण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.