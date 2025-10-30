नागपूर

Nagpur Railway Fire: रेल्वेच्या एसी कोचला आग; खिडक्या फोडून आगीवर नियंत्रण मिळविण्‍यात यश

Fire Breaks Out in AC Coach at Nagpur Railway Station: मुख्य रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांक ७ वर उभ्या असलेल्या रेल्वेच्या एका वातानुकूलित डब्याला आग लागली. ही घटना बुधवारी दुपारी ३ वाजताच्या सुमारास घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : मुख्य रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांक ७ वर उभ्या असलेल्या रेल्वेच्या एका वातानुकूलित डब्याला आग लागली. ही घटना बुधवारी (ता.२९) दुपारी ३ वाजताच्या सुमारास घडली. कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ आग विझविल्याने नुकसान टळले.

