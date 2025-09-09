Nagpur Railway Update : विदर्भ आणि पंचवेली एक्स्प्रेसला नवीन थांबे, प्रवाशांच्या सोयीसाठी मध्य रेल्वेचा निर्णय

नागपूर : प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि मागणीचा विचार करून मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागाने विदर्भ आणि पंचवेली एक्स्प्रेसला अशा दोन महत्त्वाच्या गाड्यांना नवीन थांबे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे थांबे प्रायोगिक तत्त्वावर देण्यात आले आहे..विदर्भ एक्स्प्रेस इगतपुरीला थांबणारगाडी क्रमांक १२१०५/१२१०६ गोंदिया-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) विदर्भ एक्सप्रेस आता इगतपुरी स्थानकावर थांबेल. १२१०६ गोंदिया-सीएसएमटीचे इगतपुरी येथे ३.२५ वाजता आगमन होईल. तर प्रस्थान ३.३० वा. होईल. तसेच १२१०५ सीएसएमटी-गोंदिया एक्स्प्रेसचे इगतपुरी येथे रात्री ९.३० वा. आगमन होऊन ९.३५ वा. प्रस्थान करेल..पंचवेली एक्स्प्रेसला दोन स्थानकावर थांबेगाडी क्रमांक १९३४३/१९३४४ इंदूर-नैनपूर पंचवेली एक्स्प्रेसला हिरदगड आणि जांबारा स्थानकावर नवीन थांबे देण्यात आले आहेत. एक मिनिटाच्या कालावधीसाठी दोन्ही स्थानकावर पंचवेली एक्स्प्रेस थांबेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.