नागपूर

Nagpur Hospitals Waterlogged: रुग्णसेवेला पावसाचा फटका; जिल्हा रुग्णालय, मेयो-मेडिकलमध्ये पाणी

Heavy Rain Floods Major Hospitals in Nagpur: नागपुरातील मुसळधार पावसामुळे जिल्हा रुग्णालय, मेयो आणि मेडिकल परिसरात पाणी साचले. रुग्णसेवेवर परिणाम होत उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांना आणि नातेवाईकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागले.
Nagpur Hospitals Waterlogged

Nagpur Hospitals Waterlogged

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: नागपूर जिल्हा रुग्णालयाची देखणी इमारत उभी राहिली. कोट्यवधीचा खर्च केला, मात्र पहिल्याच पावसात या रुग्णालयातील व्हरांड्यात पावसाचे पाणी साचले. मेयो रुग्णालय परिसराला तर तलावाचे स्वरूप आले. मेडिकलच्या परिसरातही पाणी साचले. मुसळधार पावसाचा फटका शहरातील तीनही मोठ्या रुग्णालयांना बसला.

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