नागपूर

Nagpur Waterlogging: महापालिकेच्या ढिसाळ नियोजनामुळे शहर पाण्यात!; रस्त्यांना नदीचे स्वरुप तर चौक झाले तलाव;नाले सफाईची पोलखोल; घरांमध्ये शिरले पाणी, बोटीद्वारे विद्यार्थ्यांची सुटका

Heavy Rain Exposes Nagpur's Poor Drainage System: नागपूर पाऊस, पाणी साचणे आणि महापालिकेच्या नियोजनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून अनेक भागांत घरांमध्ये पाणी शिरले, वाहतूक ठप्प झाली आणि विद्यार्थ्यांचे रेस्क्यू करावे लागले.
Nagpur Waterlogging

Nagpur Waterlogging

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: शहरात मंगळवारी दुपारी झालेल्या अवघ्या काही तासांच्या मुसळधार पावसाने नागपूरला अक्षरशः जलमय केले. महापालिकेने पावसाळ्यापूर्वी नाल्या आणि नालेसफाई पूर्ण झाल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक नाल्या व नाले तुंबल्याने शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर ते पाणी साचले आणि अनेक भागांत रस्त्यांना नदीचे स्वरूप आले. नागरिकांच्या घरांमध्ये पाणी शिरल्याने मोठे नुकसान झाले. महापालिकेच्या ढिसाळ नियोजनाचा आणि दाव्यांचा फज्जा उडाला.

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