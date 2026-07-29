Nagpur Waterlogging: महापालिकेच्या ढिसाळ नियोजनामुळे शहर पाण्यात!; रस्त्यांना नदीचे स्वरुप तर चौक झाले तलाव;नाले सफाईची पोलखोल; घरांमध्ये शिरले पाणी, बोटीद्वारे विद्यार्थ्यांची सुटका

नागपूर: शहरात मंगळवारी दुपारी झालेल्या अवघ्या काही तासांच्या मुसळधार पावसाने नागपूरला अक्षरशः जलमय केले. महापालिकेने पावसाळ्यापूर्वी नाल्या आणि नालेसफाई पूर्ण झाल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक नाल्या व नाले तुंबल्याने शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर ते पाणी साचले आणि अनेक भागांत रस्त्यांना नदीचे स्वरूप आले. नागरिकांच्या घरांमध्ये पाणी शिरल्याने मोठे नुकसान झाले. महापालिकेच्या ढिसाळ नियोजनाचा आणि दाव्यांचा फज्जा उडाला..मंगळवारी दुपारी दोन-तीन तासांमध्ये १७९ मि.मी. पावसामुळे मनपाच्या नियोजनाचे पितळे उघडे केले. काही दिवसांपूर्वीच महापौर, मनपा आयुक्तांसह अतिरिक्त आयुक्त यांनी गतवर्षातील पावसाळ्यामध्ये ज्या भागात नागरी वस्त्यांमध्ये पावसाचे पाणी साचले होते.तेथील अडथळे त्वरित दूर करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु त्यानंतरही मंगळवारी पावसाने मनपाच्या सर्व पावसाळी तयारीची पोलखोल केली. शहरातील काही घरांमध्ये शिरलेल्या पावसाळी पाण्यासोबतच रस्ते-चौकांमध्ये तलाव बनल्याचे चित्र होते..पडोळे चौक जलमयमुसळधार पावसामुळे पडोळे चौकात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने नागरिकांना अतोनात त्रास सहन करावा लागला. पावसामुळे मंगलमूर्ती चौक ते छत्रपती चौकापर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना पाणी जमा झाल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले. पाण्याचा योग्य निचरा होण्यासाठी कुठेही मार्ग नसल्यामुळे ही कृत्रिम पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून आले. या जलमय परिस्थितीमुळे आपली बस सेवा देखील प्रतापनगरच्या पुढे जाऊ शकली नाही. परिणामी, बसमधील प्रवाशांसह इतर वाहनचालकांनाही नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला. अनेक नागरिक अडकून पडल्यामुळे यू-टर्न घेऊन पर्यायी मार्गांचा शोध घेताना दिसून आले..Nagpur Rain: पावसात अडकलेला श्वास आणि आईचा सुटकेचा निश्वास; विद्यार्थ्यांच्या रेस्क्यूचा थरार; मुलांना पाहताच डोळ्यातून आनंदाश्रू.नागरिकांकडून मनपाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्हमहापालिकेकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करून नालेसफाई केल्याचा दावा केला जातो. मात्र, पहिल्याच पावसात शहर जलमय झाल्याने नालेसफाई प्रत्यक्षात कितपत झाली, याबाबत नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. अनेक ठिकाणी नाल्यांमधील गाळ आणि कचरा पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा ठरल्याचे दिसून आले. मनपाच्या पावसाळ्यापूर्वीच्या नियोजनावर आणि महापालिकेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.पाण्यात अडकली पालकांची वाहनेगोरेवाडा रिंग रोडवरील पलोटी स्कूल परिसरात पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात साचल्याने पालकांची वाहने पाण्याखाली गेली. रिंग रोडवरील पाणी थेट शाळेत शिरल्याने विद्यार्थ्यांना बाहेर काढताना पालकांची मोठी तारांबळ उडाली. तर सिव्हिल लाईन्स, छत्रपती चौक, लेडिज क्लब सिव्हिल लाईन्स, मिनिमातानगर या चार ठिकाणी झाडांची पडझड झाली..नरेंद्रनगर, लोहापूल अंडरपास पाण्यातशहरातील नरेंद्रनगर, सोमलवाडा अंडरपास, मनीषनगर अंडरपास, लोहापूल, वर्धमाननगर आरयुबी आदी अंडरपासमध्ये पाणी साचल्याने काही काळासाठी बंद केले होते. या अंडरपासमध्ये गुडघाभर पाणी साचले होते. पोलिस प्रशासनाने दुचाकी, ऑटो आणि चारचाकी वाहनांना येथून मज्जाव केल्याचे दिसून आले. अनेक वाहनचालकांनी वेगात अंडरपास ओलांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पाणी वाहनांच्या इंजिनमध्ये शिरल्याने काही दुचाकी आणि चारचाकी वाहने बंद पडली.रेल्वे स्थानकाचा रूळ पाण्याखालीपावसाचा फटका मध्यवर्ती रेल्वे स्थानकालाही बसला. चक्क रेल्वे रुळावर पाणी साचले. मुख्य प्रवेशद्वारातूनही पाणी आत घुसले होते. रेल्वे स्थानकाचा पार्किंगचा परिसर जलमय झाला होता. काही वेळानंतर पावसाचे पाणी रुळावरून ओसरले. प्रतीक्षागृहातही काही ठिकाणी पावसाचे पाणी आल्याने प्रवाशांची गैरसोय झाली. रेल्वे स्थानकासमोरील रस्ता जलमय झाला होता. त्यामुळे वाहतूक कोंडी झाली होती..Premium|Life After Loss : एक पंख छाटल्यावर... .नरेंद्रनगर, मनीषनगर बनले बेटपावसामुळे नरेंद्रनगर आणि मनीषनगर परिसराला बेटाचे स्वरूप आले होते. मनीषनगरमधील दोन्ही रेल्वे अंडरब्रिज (आरयूबी), नरेंद्रनगर आरयूबी तसेच शताब्दी चौक ते बेलतरोडी मार्गावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने नागरिकांना पर्यायी मार्गाचा आधार घ्यावा लागला. या भागातील रहिवाशांना नाइलाजास्तव रेल्वे लाइनलगतच्या चिंचभवन मार्गाने वर्धा रोड गाठून शहरात प्रवेश करावा लागला. सोमलवाडा-मनीषनगरला जोडणाऱ्या नव्याने बांधलेल्या रेल्वे अंडरब्रिजच्या उद्घाटनावेळी पावसाचे पाणी तातडीने बाहेर काढण्यासाठी उच्च क्षमतेची उपसा यंत्रणा बसविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, पहिल्याच पावसात हा दावा फोल ठरल्याचे दिसून आले.वर्धा रोडवरील वाहतूक ठप्पपावसामुळे वर्धा रोडवरील एअरपोर्ट चौकात पाणी साचल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. पोलिसांनी एअरपोर्टकडे जाणारा रस्ता तातडीने बंद केला, ज्यामुळे प्रवाशांना त्रास झाला आणि पर्यायी मार्गांचा शोध घ्यावा लागला. एअरपोर्ट चौकापासून अजनी चौकापर्यंतच्या उड्डाणपुलावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. तासनतास वाहतूक कोंडीत अडकल्यामुळे उड्डाणपुलावरील प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागला..सूर्योदयनगरातून चार जणांना बाहेर काढलेपावसामुळे अडकून पडलेल्या सूर्योदयनगर नरसाळा येथून प्रशासनाच्या पथकाने चार जणांना रेस्क्यू केले असून प्रमोद गुप्ता (वय ३६), रमावती गुप्ता (५०), जानकी गुप्ता (३२), दर्पण गुप्ता (८) यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले.घरगुती साहित्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसानशहरातील सखल भागांसह अनेक वसाहतींमध्ये पावसाचे पाणी घरांमध्ये घुसल्याने नागरिकांचे संसारोपयोगी साहित्य, विद्युत उपकरणे आणि अन्य मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अनेक वाहनधारकांची वाहने पाण्यात अडकली, तर वाहतुकीची संपूर्ण व्यवस्था विस्कळीत झाली. प्रमुख चौक आणि रस्त्यांवर गुडघाभर ते कंबरभर पाणी साचले. स्वावलंबी नगरात घरात पाणी शिरल्याने मनपाचा फायर टीमने महिलेला खुर्चीवर बसून उचलत रेस्क्यू करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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