Nagpur: रिमझिम पावसाने नागपूरकर सुखावले; मॉन्सून पुन्हा सक्रीय : कमाल तापमानात सात अंशांची घसरण

नागपूर: गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून बेपत्ता असलेला मॉन्सून अपेक्षेप्रमाणे पुन्हा विदर्भात सक्रीय झाला आहे. शुक्रवारी शहरात हलक्या आषाढसरींमुळे कमाल तापमानात सात अंशांची घसरण होऊन वातावरण आल्हाददायक बनले. ऊन व उकाड्याने घामाघूम झालेल्या नागपूरकररांना सुखद दिलासा मिळाला. .सध्या दमदार पावसासाठी अनुकूल वातावरण असल्यामुळे आगामी दिवसांत पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यंदा मॉन्सूनचे उशिरा आगमन झाल्यानंतर जवळपास दोन आठवडे नागपूरसह विदर्भात सगळीकडेच पावसाने दमदार हजेरी लावली. मात्र, एल-निनोच्या प्रभावामुळे अचानक.Nagpur News: नागपूर-विजयवाडा एक्सप्रेस-वे २०२७ पर्यंत पूर्ण होणार; देशाच्या लॉजिस्टिक क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणारा नवा कॉरिडॉर साकारणार.पावसाचा जोर वाढणार प्रादेशिक हवामान विभागाचा पुढील चार ते पाच दिवस विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्ट असल्यामुळे पावसाचा जोर वाढण्याची दाट शक्यता आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली व भंडारा जिल्ह्यात धुवांधार, तर अन्य जिल्ह्यांमध्ये हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागाचा हा इशारा विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच आनंदाची बातमी आहे..वरुणराजा गायब झाला. अपवाद वगळता मागील आठ-दहा दिवसांत विदर्भात कुठेच जोरदार पाऊस बरसला नाही. मोठा खंड पडल्याने बळीराजा कमालीचा चिंतीत होता. ऊन व उकाडा वाढल्याने नागपूरकरही त्रस्त झाले होते. शुक्रवारपासून अचानक वातावरण बदलले. ढगांच्या दाट चादरीमुळे शहरात सकाळपासूनच अधूनमधून हलका रिमझिम पाऊस सुरू होता..'पोलीस नव्हेत, RSSचे गुंड', दीपकेंचे आरोप; वांगचुक रुग्णालयात, दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं कारण.सायंकाळी सहानंतर मात्र काही भागांत जोरदार सरी कोसळल्या. पावसामुळे विदर्भातील पाराही तब्बल नऊ अंशांपर्यंत खाली आला. चोवीस तासांत नागपूरच्या कमाल तापमानात सात अंशांची घट होऊन पारा ३६.२ वरून २९.२ वर स्थिरावला, तर गोंदियाचे तापमान साडेनऊ अंशांनी घसरले. गोंदिया येथे पावसानेही जोरदार दणका दिला. येथे सायंकाळी साडेपाचपर्यंत विदर्भात सर्वाधिक ३५ मिलिमीटर पावसाची नोंद करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.