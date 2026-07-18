नागपूर

Nagpur: रिमझिम पावसाने नागपूरकर सुखावले; मॉन्सून पुन्हा सक्रीय : कमाल तापमानात सात अंशांची घसरण

Monsoon Becomes Active Again in Vidarbha; रिमझिम पावसामुळे नागपूरसह विदर्भात वातावरण आल्हाददायक झाले असून कमाल तापमानात मोठी घट झाली आहे.
Nagpur

Nagpur

esakal

प्रशांत पाटील
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नागपूर: गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून बेपत्ता असलेला मॉन्सून अपेक्षेप्रमाणे पुन्हा विदर्भात सक्रीय झाला आहे. शुक्रवारी शहरात हलक्या आषाढसरींमुळे कमाल तापमानात सात अंशांची घसरण होऊन वातावरण आल्हाददायक बनले. ऊन व उकाड्याने घामाघूम झालेल्या नागपूरकररांना सुखद दिलासा मिळाला.

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