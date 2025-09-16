नागपूर

Nagpur Rains: वादळी पावसाने उडविली दाणादाण; विजांच्या कडकडाटाने नागपूर शहर दणाणले

नागपूर : मेघगर्जना व उरात धडकी भरविणाऱ्या विजांच्या प्रचंड कडकडाटांसह सोमवारी दुपारी धो-धो बरसलेल्या वादळी पावसाने शहरात तासभर अक्षरशः तांडव केले. अचानक आलेल्या धुवांधार पावसामुळे जागोजागी पाणी तुंबल्याने वाहतूक कोंडी होऊन, वाहनधारकांसह नागरिकांचीही चांगलीच तारांबळ उडाली.

