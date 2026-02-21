नागपूर

Woman Killed in Tiger Attack : नागपूरमध्ये वाघाचा थरार! शेतात काम करणाऱ्या महिलेचा काळजाचा थरकाप उडवणारा अंत; संपूर्ण गाव दहशतीत!

Tiger Attack in Ramtek Taluka- Woman Killed in Deolapar : रामटेक तालुक्यातील देवलापार परिसरात वाघाच्या हल्ल्यात शेतात काम करणाऱ्या महिलेचा मृत्यू झाला. परिसरात भीतीचे वातावरण असून वनविभागाने वाघाचा शोध घेण्यासाठी पथक तैनात केले आहे.
Tiger Attack in Ramtek Taluka Nagpur : नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यातील देवलापार परिसरात वाघाच्या हल्ल्याची आणखी एक धक्कादायक घटना घडली असून, एका महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. (Woman Killed in Tiger Attack Near Savra Village in Nagpur District)

