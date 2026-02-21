Woman Killed in Tiger Attack : नागपूरमध्ये वाघाचा थरार! शेतात काम करणाऱ्या महिलेचा काळजाचा थरकाप उडवणारा अंत; संपूर्ण गाव दहशतीत!

Tiger Attack in Ramtek Taluka Nagpur : नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यातील देवलापार परिसरात वाघाच्या हल्ल्याची आणखी एक धक्कादायक घटना घडली असून, एका महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. (Woman Killed in Tiger Attack Near Savra Village in Nagpur District).सावरा गावाजवळ शेतात काम करत असताना मुक्ता जोगड्या मरसकोल्हे यांच्यावर वाघाने अचानक झडप घातली. शुक्रवारी दुपारी ही घटना घडली. हल्ला इतका भीषण होता, की त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच गावकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने शेताकडे धाव घेतली. देवलापार व आसपासच्या परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून वाघाच्या हालचाली वाढल्याची चर्चा सुरू होती. त्यामुळे शेतकरी आणि नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते..Sindhudurg Fort Incident : सिंधुदुर्ग किल्ला पाहण्यासाठी गेलेल्या 10 वर्षीय मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू; किल्ल्याच्या तटबंदीजवळ फिरत असतानाच अस्मीला....या ताज्या घटनेनंतर परिसरात दहशतीचे सावट अधिक गडद झाले आहे. संबंधित वाघाचा शोध घेण्यासाठी वनविभागाकडून विशेष पथक तयार करण्यात येत असल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, नागरिकांनी प्रशासनाकडे तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी कायमस्वरूपी आणि प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.