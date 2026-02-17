Nagpur : वाचन संस्कृतीला हरताळ! नागपुरात १४ वाचनालयांना लागले टाळे, जिल्ह्यातील आकडा ३१ वर, कारण काय?

नागपूर : ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण व्हावी, ज्ञानाचा प्रसार व्हावा या उद्देशाने शासनाने जिल्ह्यात सार्वजनिक वाचनालयांचे जाळे उभारले. मात्र गत १३ वर्षांत जिल्ह्यातील तब्बल ३१ ग्रंथालयांना टाळे लागले असून त्यापैकी १४ वाचनालये एकट्या नागपूर शहरातील आहेत. यावरून जिल्ह्यातील वाचन संस्कृतीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे..जिल्ह्यात नोदणी असलेली २३५ ग्रंथालये आहेत. यांना शासनाकडून वाचनालयांच्या दर्जानुसार दरवर्षी ४ लाख ४० हजार रुपयांपासून ते ४८ हजारांपर्यंत अनुदान दिले जाते. या निधीचा विनियोग नवीन पुस्तके खरेदी करणे, वर्तमानपत्रे लावणे आणि सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी होणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनेक वाचनालय चालकांनी केवळ अनुदान लाटण्यासाठीच ग्रंथालये चालविल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. कागदोपत्री वाचक संख्या दाखवून अनुदानाचे हप्ते लाटण्याचे प्रकार वाढीस आल्याचे चित्र तपासणीत समोर आले आहे आहेत..Nagpur News : नागपूरकरांना भाजप देणार मोठे गिफ्ट!भूखंडधारक होणार काय स्वरूपी मालक.'एलजीएमएस' समीतीच्या वतीने दरवर्षी वाचनालयांची तपासणी होते. या तपासणीत सलग तीन वर्षे सेवा देण्याचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या वाचनालयांविरुद्ध कारवाई करण्यात येते. गत १३ वर्षांत जिल्ह्यातील ३१ ग्रंथालयांनी निकष पूर्ण न केल्याने त्यांना टाळे लावण्यात आले आहे. यात शहरातील रेशीमबाग, शंकरनगर, गाडगेनगरसह अन्य १३ ठिकाणांचा समावेश आहे..किमान ३ तास ग्रंथालय उघडणे बंधनकारक?जिल्ह्यात २०४ ग्रंथालये आहेत. ही ग्रंथालये चार विभागांत विभागल्या गेली आहेत. अ आणि ब श्रेणीच्या ग्रंथालयांना दिवसातून कमीत कमी ६ तास, तर क आणि ड वर्गाच्या ग्रंथालयांना किमान तीन तास उघडे ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमांना हरताळ फसले जात असल्याचे नागरिकांतून बोलले जात आहे..Nagpur Property Tax : नागपूरकरांच्या खिशाला कात्री लागणार? निवडणूक होताच मनपा मालमत्ता कर वाढण्याच्या तयारीत.शहरातील या ठिकाणची वाचनालये बंदशहरातील नरसाळा, धामना, शंकरनगर, बगडगंज, धनगौरीनगर, हरदारनगर नवा नकाशा, दिनदयालनगर, सच्चिदानंदनगर, गाडगेनगर, रेशीमबाग, चंद्रमणीनगर, रुख्मिणीनगर, नारीरोड उप्पलवाडी, राजाराम मोहनराय सार्वजनिक वाचनालय नागपूर या वाचनालयांना टाळे लागले आहे..तालुकानिहाय बंद झालेली ग्रंथालयेतालुका संख्याउमरेड २कळमेश्वर १काटोल ४कामठी १नरखेड २नागपूर १४पारशिवनी २भिवापूर १मौदा २रामटेक १हिंगणा १.यासंदर्भात बोलताना, ग्रंथालयीन सेवा देण्यास अकार्यक्षम असलेल्या अशा ३१ ग्रंथालयांचे अनुदान बंद करण्यात आले आहे. यात सर्वाधिक १४ नागपूर येथील आहे. नव्या ग्रंथालयांना २०१२ पासून मान्यता देणे बंद आहे. ज्यांचे अनुदान बंद झाले ते पुन्हा कधी सुरू होतील हे सांगणे कठीण आहे, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी मीनाक्षी कांबळे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.