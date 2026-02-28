घरांच्या किमती वाढण्यात नागपूर आघाडीवर; मुंबई-पुण्यालाही टाकलं मागे, या वर्षात तब्बल 'इतक्या' कोटींच्या उलाढालीची शक्यता

नागपूर, ता. २८ : उपराजधानीच्या रिअल इस्टेट बाजार सध्या नव्या विक्रमी उंचीवर पोहोचला आहे. घरांच्या किमती वाढण्यामध्ये नागपूरने संपूर्ण देशाला मागे टाकले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच जाहीर झालेल्या ताजा हाउसिंग प्राईस इंडेक्स अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत देशातील मोठ्या शहरांमध्ये नागपूरचा निर्देशांक १३८.२४ इतका सर्वोच्च नोंदवला गेला आहे. विशेष म्हणजे, या वाढीच्या दरात नागपूरने आर्थिक राजधानी मुंबई आणि पुणे यांसारख्या विकसित शहरांनाही मागे टाकले आहे..देशभरातील घरांच्या किमतींचा विचार करता अखिल भारतीय एचपीआय ११५.६ इतका राहिला. त्या तुलनेत नागपूरची कामगिरी अत्यंत प्रभावी आहे. अहवालानुसार, नागपूरमध्ये घरांच्या किमतींमध्ये वार्षिक आधारावर ३.६ टक्क्यांची, तर गेल्या वर्षीच्या तिमाहीच्या तुलनेत ६.९ टक्क्यांची मोठी वाढ झाली आहे. देशभरातील निवासी मालमत्तेच्या किमती वाढवण्यात नागपूरसह चंदीगड आणि जयपूरने प्रमुख भूमिका बजावली आहे.मुंबई-पुणे पिछाडीवररिझर्व्ह बँक देशातील १८ मोठ्या शहरांमधील मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) नोंदणीच्या आधारे हा निर्देशांक तयार केला जातो. या अहवालात राज्याच्या इतर प्रमुख शहरांच्या तुलनेत नागपूरचे स्थान सर्वोच्च ठिकाणी आहे. मुंबईचा एचपीआय १०५.९०, पुण्याचा ११२.४१ आणि दिल्लीचा १०१.२६ इतका नोंदवला गेला आहे. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, मालमत्तेच्या किमती वाढण्याच्या दरात नागपूरने मुंबई आणि पुणे यांसारख्या महानगरांनाही मागे टाकले आहे..Nagpur Rare Earth Discovery : विदर्भाचं भाग्य उजळणार! 'वेकोलि'च्या खाणीत सापडला मौल्यवान खनिजांचा साठा; पाहा कोणत्या 6 खाणी आहेत या यादीत.तीन वर्षांत ४० अंकांची झेपआरबीआयने २०२२-२३ हे वर्ष आधारभूत मानले आहे. त्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत नागपूरचा एचपीआय ९८.०८ होता. तो आता थेट १३८.२४ वर पोहोचला आहे. म्हणजेच अवघ्या तीन वर्षांत मालमत्ता निर्देशांकात सुमारे ४० अंकांची विक्रमी वाढ झाली आहे. या काळात काही चढ-उतार पाहायला मिळाले असले, तरी त्यानंतर पुन्हा तेजीचे सत्र सुरू झाले आहे.३६ हजार कोटींचे मालमत्ता व्यवहारनिर्देशांकाची गणना स्टॅम्प ड्युटीच्या आधारे केली जाते. मालमत्ता नोंदणीच्या वेळी कागदपत्रांमध्ये नोंदवलेली किंमत हाच आधार मानला जातो. या वर्षात नागपूरमधून राज्य सरकारला सुमारे १,८०० कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क मिळण्याचा अंदाज आहे. सरासरी ५ टक्के मुद्रांक शुल्काच्या दर आकारल्यास शहरात सुमारे ३६,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा व्यवहार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..नागपूरमधील वेगवान पायाभूत सुविधांचा विकास, उत्तम कनेक्टिव्हिटी आणि महत्त्वाच्या सरकारी प्रकल्पांनी रिअल इस्टेट बाजाराला नवी गती दिली आहे. समृद्धी महामार्गासारख्या प्रकल्पांमुळे शहराची पोहोच वाढली आहे. त्याचा थेट फायदा उद्योग आणि व्यापाराला होत आहे. मेट्रो, रस्त्यांचा विस्तार आणि 'नवीन नागपूर'च्या संकल्पनेमुळे रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहे..Nagpur : सख्ख्या भावाकडून अत्याचार, १३ वर्षीय बहीण २६ आठवड्यांची गर्भवती, हायकोर्टाची गर्भपाताला परवानगी.यासंदर्भात बोलताना, मोठे बिल्डर्सही आता नागपूरकडे आकर्षित होत आहेत. सरकारी प्रकल्पांमुळे निवासी घरांची मागणी सतत वाढत आहे आणि त्याचा थेट परिणाम किमतींवर दिसून येत आहे. तसेच विदर्भात मोठी गुंतवणूक येत असल्याने अनेकांनी आपले काम नागपुरातून सुरु केल्याने बांधकाम क्षेत्राला अच्छे दिन आले आहे, अशी प्रतिक्रिया क्रेडाई नागपूरचे माजी अध्यक्ष प्रशांत सरोदे यांनी दिली.