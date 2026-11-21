नागपूर,: मुंबईतील दादर स्थानकाच्या नामांतरावरून सुरू झालेला राजकीय वाद आता नागपूरपर्यंत पोहोचला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी नागपूरचे नाव बदलून ‘दीक्षाभूमी’ करण्याची मागणी केल्यानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही या भुमिकेला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे नागपूरच्या नामांतरणाचा मुद्दा नवाच मुद्दा समोर आला आहे. यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुंबईतील दादर स्थानकाला ‘चैत्यभूमी’ नाव देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाल्यानंतर या मुद्द्यावरून राजकीय संघर्षाला सुरुवात झाली. दादर ही मुंबईची स्वतंत्र ओळख आहे. त्याचे नामांतर करू नये, अशी भूमिका घेत विरोधकांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. हा वाद वाढत असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दादर रेल्वे स्थानकाचे नव्हे, तर दादर मेट्रो स्थानकाचे नामकरण ‘चैत्यभूमी’ असे करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे स्पष्ट केले होते..दरम्यान, या वादाला नवे वळण देत संजय राऊत यांनी नागपूर शहराचे नाव ‘दीक्षाभूमी’ करण्याची मागणी पुढे आणली. त्यांच्या या मागणीला विजय वडेट्टीवार यांनी समर्थन दिले. नागपूरचे नामकरण ‘दीक्षाभूमी’ करण्यास हरकत काय, असा सवाल करत त्यांनी या मागणीसाठी ऐतिहासिक आणि सामाजिक संदर्भही अधोरेखित केले..डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी याच नागपूरच्या भूमीत लाखो अनुयायांसह बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. या ऐतिहासिक घटनेतून त्यांनी समता, बंधुता आणि मानवतेचा संदेश दिला. त्यामुळे नागपूरला सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीत अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दीक्षाभूमी ही केवळ ऐतिहासिक वास्तू नसून सामाजिक क्रांती आणि संविधानिक मूल्यांचे प्रतीक आहे. त्यामुळे नागपूरला ‘दीक्षाभूमी’ नाव देण्याची संजय राऊत यांची मागणी योग्य असून, काँग्रेसचा या भूमिकेला पाठिंबा असल्याचे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.दादरच्या नामांतरावरून सुरू झालेला वाद आता नागपूरच्या नामांतराच्या मागणीपर्यंत पोहोचल्याने या मुद्द्याला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. संजय राऊत यांच्या मागणीला काँग्रेसनेही साथ दिल्याने सत्ताधारी भाजपसमोर नवा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे..दीक्षाभूमीची जगभरात ओळखदीक्षाभूमीच्या नामांतराबाबत संजय राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना महसूल व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, नागपूरची दीक्षाभूमी जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध आहे. नागपुरात येणारी प्रत्येक व्यक्ती दीक्षाभूमीला भेट देते. दीक्षाभूमीच्या नावानेच नागपूरची जगभरात ओळख निर्माण झाली आहे. संजय राऊत काय सांगतात, यापेक्षा दीक्षाभूमीचे महत्त्व संपूर्ण जगाला माहीत आहे, असे त्यांनी सुनावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.