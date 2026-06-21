नागपूर

Nagpur: मेन्यूवरून रेस्टॉरंटमध्ये हाणामारी; मालकासह कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Birthday Dinner Turns Violent at Nagpur Restaurant: नागपूरमधील रेस्टॉरंटमध्ये मेन्यूवरील खाद्यपदार्थ उपलब्ध नसल्याने वाद निर्माण होऊन ग्राहकांवर हल्ला झाल्याची घटना घडली.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: वाढदिवसानिमित्त आयोजित कौटुंबिक जेवणाच्या कार्यक्रमात खाद्यपदार्थ उपलब्ध नसल्याच्या कारणावरून वाद निर्माण झाल्याने ग्राहकांवर हल्ला केल्याची घटना कामठी मार्गावरील ‘हॉटेल छावा शेर-ए-पंजाब’ रेस्टॉरंटमध्ये घडली.

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