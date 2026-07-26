Nagpur News: संघ मुख्यालयबाबत आक्षेपार्ह पोस्ट; युजरविरोधात कोतवाली ठाण्यात गुन्हा दाखल

नागपूर: अतिसंवेदनशील असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) महाल येथील मुख्यालयाला हजारो विद्यार्थ्यांनी घेराव घातल्याची खोटी माहिती सोशल मीडियावर प्रसारित करणाऱ्या खातेदाराविरुद्ध कोतवाली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. वीझ पुनित असे या सोशल मिडिया युजर अकाउंटचे नाव आहे. .राज्यासह देशभरात कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीने पेपरफुटीविरोधात केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासह शिक्षण व्यवस्थेत बदलाच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले. यासंदर्भात सर्वच सोशल मिडिया त्याबाबतचा विविध पोस्ट टाकण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यातूनच २४ जुलैला एक्सवर @वीझ पुनीत नावाच्या युजरने एक पोस्ट टाकली..Prithviraj Chavan:'धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा हा लोकशाहीचा मोठा विजय'; पृथ्वीराज चव्हाणांचा मोदी सरकारवर निशाणा.त्यात संघाच्या महाल येथील मुख्यालयाला हजारो विद्यार्थ्यांनी घेराव घातल्याचे म्हणले होते. सोबतच ‘आरएसएस’ हे बनावट राष्ट्रवादी असून ते गुंड प्रवृत्तीचे आहेत, हे त्यांना दाखवून देण्याची वेळ आली आहे, ’ अशा आशयाचा मजकूर प्रसिद्ध केला होता. कोतवाली पोलिस ठाण्याच्या गोपनीय विभागात कार्यरत असलेले पोलिस हवालदार अनिल बोंद्रे यांना या पोस्टबाबत माहिती मिळताच त्यांनी तातडीने मुख्यालय परिसराची प्रत्यक्ष पडताळणी केली..मात्र, प्रत्यक्षात तिथे अशी कोणतीही घटना घडली नसल्याचे समोर आले. विद्यार्थ्यांनी घेराव घातल्याचा दावा पूर्णपणे बनावट असल्याचे स्पष्ट होताच पोलिस प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली. त्यावरून संवेदनशील ठिकाणाबाबत खोटी माहिती पसरवून जनतेत भीती निर्माण करणे आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ही पोस्ट केल्याचे निष्पन्न झाले..Bedmi Puri: रविवारच्या स्पेशल नाश्त्यासाठी परफेक्ट मेजवानी; घरातच बनवा बनारसची जगप्रसिद्ध 'बेडमी पुरी'! काय आहे रेसिपी?.याप्रकरणी बोंद्रे यांच्या तक्रारीवरून कोतवाली पोलिसांनी आरोपी @वीझ पुनित या अकाउटचालकाविरुद्ध कलम ३५३(२) अन्वये गुन्हा दाखल केला. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रशांत जुमडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली साहाय्यक पोलिस निरीक्षक राहुल कातकाडे या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत. सायबर सेलच्या मदतीने संबंधित खातेदाराचा शोध घेतला जात आहे..पोलिसांचा इशारा सोशल मीडियाचा वापर करताना नागरिकांनी कोणत्याही माहितीची शहानिशा केल्याशिवाय ती फॉरवर्ड करू नये. समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या किंवा अफवा पसरवणाऱ्या पोस्टवर पोलिस प्रशासन बारीक लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे अशा समाजकंटकांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही पोलिसांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.