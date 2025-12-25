Vehicle Fitness Test: आरटीओची मोठी डिजिटल झेप! ६ मिनिटांत वाहनांची फिटनेस तपासणी करणार, नवीन प्रणाली कधी लागू करणार?

रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी आणि वाहन तपासणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी परिवहन विभागाने तयारी सुरू केली आहे. प्रवासी आणि मालवाहू वाहनांसाठी फिटनेस प्रमाणपत्रे देण्यासाठी आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये (RTO) स्वयंचलित चाचणी केंद्रे (ATC) कार्यरत असतील. ज्यामुळे मानवी हस्तक्षेपाची जागा घेतली जाईल..नवीन वर्षात ही नवीन प्रणाली पूर्णपणे लागू होण्याची अपेक्षा आहे. ज्यामुळे आरटीओमधील एजंट्सची संख्या कमी होईल. नवीन व्यावसायिक वाहनांना पहिल्या दोन वर्षांसाठी फिटनेस प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. त्यानंतर, दर दोन वर्षांनी फिटनेस प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करावे लागेल. आठ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांची दरवर्षी फिटनेस चाचणी घ्यावी लागेल. फिटनेस सर्टिफिकेटची मुदत संपल्यानंतर दररोज ₹५० दंड आकारला जातो. .31st December Party : अभी तो पार्टी शुरू हुई है..! बार, पब अन् क्लब मध्ये ‘New Year Celebration’ पहाटे पाच पर्यंत चालणार .सध्या आरटीओ निरीक्षक हँडब्रेक, इंडिकेटर, वायपर आणि ब्रेक चालू आहेत का ते तपासून वाहनांची तपासणी करतात. बऱ्याचदा, वाहन मोकळ्या रस्त्यावर चालवले जाते. ही पद्धत पूर्णपणे निरीक्षकांच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून असते. पारंपारिक तपासणीसाठी आरटीओला मोठ्या ट्रॅक क्षेत्राची आवश्यकता असते. तथापि, एटीसी सिस्टम एका समर्पित शेडमध्ये चालते. वाहन स्थिर असताना किंवा रोलर्सवर फिरत असताना सर्व रीडिंग मशीनद्वारे घेतले जातात..महाराष्ट्र सरकारने राज्यात एकूण ५४ स्वयंचलित चाचणी केंद्रे स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. यापैकी अनेक केंद्रांवर यंत्रसामग्रीचे बांधकाम आणि स्थापना सुरू आहे. ही केंद्रे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतत्त्वावर चालवली जातील..फिटनेस चाचणी तपासणीब्रेक चाचणी: रोलर ब्रेक टेस्टरद्वारे ब्रेकिंग क्षमतेची चाचणी.प्रकाश चाचणी: हेडलाइटची किरण आणि तीव्रता.प्रदूषण: धूर उत्सर्जन दर.स्पीडोमीटर: वाहनाच्या वेगाचे अचूक मापन.स्टीअरिंग: स्टीअरिंगमध्ये खेळा आणि संतुलन साधा.सस्पेंशन आणि टायर्स: चाकांची स्थिती आणि सस्पेंशन कामगिरी.या प्रक्रिया ६ मिनिटांत पूर्ण होईल..सध्या वाहनांच्या फिटनेस तपासणीसाठी आरटीओमध्ये तासन्तास वाट पहावी लागते. एकदा वाहन एटीसी सिस्टीममध्ये दाखल झाले की, सर्व तांत्रिक चाचण्या फक्त ६ मिनिटांत पूर्ण होतील. नवीन एटीसी केंद्रे अत्याधुनिक सेन्सर्स आणि संगणकीकृत मशीन वापरून वाहनांची तांत्रिक तपासणी करतील. मशीन्स "ठीक आहे" असे नोंदवले तरच फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाईल. स्वयंचलित प्रणालीमुळे भ्रष्टाचाराची शक्यता पूर्णपणे नाहीशी होईल. .Ajit Pawar: धनंजय मुंडेंना पुन्हा संधी! राष्ट्रवादीची यादी जाहीर; नेत्यांची संपूर्ण लिस्ट पाहा.मशीनद्वारे तयार केलेले अहवाल थेट सर्व्हरवर अपलोड केले जातील, त्यामुळे कोणालाही अयोग्य मानल्या गेलेल्या वाहनाला पुढे जाण्याचा अधिकार राहणार नाही. स्वयंचलित चाचणी केंद्रे (ATCs) रस्ते सुरक्षेत लक्षणीय सुधारणा करतील. ते मानवी हस्तक्षेप टाळून अत्यंत अचूक अहवाल देतील. ही केंद्रे स्थापन करण्याची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. ही केंद्रे वाहन मालकांना अखंड सेवा प्रदान करतील.– विजय चव्हाण, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर ग्रामीण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.