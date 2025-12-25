नागपूर

Vehicle Fitness Test: आरटीओची मोठी डिजिटल झेप! ६ मिनिटांत वाहनांची फिटनेस तपासणी करणार, नवीन प्रणाली कधी लागू करणार?

Vehicle Fitness Test News: नागपूर आरटीओमधील मशीन वापरून वाहनांच्या फिटनेस चाचण्या घेतल्या जातील. नवीन वर्षात ATC प्रणाली पूर्णपणे लागू केली जाईल. यामुळे फक्त 6 मिनिटांत चाचणी पूर्ण होईल.
रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी आणि वाहन तपासणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी परिवहन विभागाने तयारी सुरू केली आहे. प्रवासी आणि मालवाहू वाहनांसाठी फिटनेस प्रमाणपत्रे देण्यासाठी आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये (RTO) स्वयंचलित चाचणी केंद्रे (ATC) कार्यरत असतील. ज्यामुळे मानवी हस्तक्षेपाची जागा घेतली जाईल.

