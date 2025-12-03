नागपूर

Nagpur Tiger: सालेघाट जंगलात वाघाचा संशयास्पद मृत्यू; कोणतीही जखम नाही, वनविभागाचा तपास सुरू

Saleghat Forest: सालेघाट वनक्षेत्रातील वॉटरहोलजवळ अंदाजे २ ते २.५ वर्षांच्या टी-१०३ च्या बछड्याचा मृतदेह आढळला. प्राथमिक तपासात कोणतीही जखम किंवा संशयास्पद खुणा आढळल्या नाहीत.
Nagpur Tiger

Nagpur Tiger

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : सालेघाट वन परीक्ष्रक्षेत्रातील सालेघाट दक्षिण बीटच्या कंपार्टमेंट क्रमांक ६३० मध्ये रांगवा वॉटरहोलजवळ आज वाघाचा मृतदेह आढळला. हा परिसर नागलवाडी-सालेघाट रेंजच्या सीमेलगतच्या नाल्याजवळ आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
tiger
Forest
Wildlife
Forest department
Wild Animals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com