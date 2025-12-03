Nagpur Tiger: सालेघाट जंगलात वाघाचा संशयास्पद मृत्यू; कोणतीही जखम नाही, वनविभागाचा तपास सुरू

नागपूर : सालेघाट वन परीक्ष्रक्षेत्रातील सालेघाट दक्षिण बीटच्या कंपार्टमेंट क्रमांक ६३० मध्ये रांगवा वॉटरहोलजवळ आज वाघाचा मृतदेह आढळला. हा परिसर नागलवाडी-सालेघाट रेंजच्या सीमेलगतच्या नाल्याजवळ आहे..प्राथमिक तपासात वाघाच्या शरीरावर कोणत्याही प्रकारच्या जखमा किंवा संशयास्पद खुणा आढळला नाही. त्यामुळे वाघाचा मृत्यू कसा झाला हे कळू शकले नाही. मृत वाघाचे सर्व अवयव सुरक्षित आहे..कॅमेरा ट्रॅपची नोंदवही आणि त्या परिसरातील वाघांच्या हालचालींच्या आधारे संबंधित वाघाची ओळख टी १०३ चा बछडा (के१) आहे. त्याचे अंदाजे वय २ ते २.५ वर्षे असण्याची शक्यता आहे. मृतदेह आढळल्याची माहिती मिळताच वनाधिकारी व वन कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. क्षेत्र तात्काळ सुरक्षित करण्यात आले. .परिसरात एक किमी परिघात क्षेत्रीय कर्मचारी आणि श्वान पथकाच्या मदतीने शोधमोहीम राबवली. दरम्यान, अनैसर्गिक हालचाल नसल्याची खात्री करण्यात आली. तसेच सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तत्काळ माहिती देण्यात आली. एनटीसीएच्या मानक कार्यपद्धतीनुसार मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्यात आले..Leopard Attack : वन विभागाच्या दुर्लक्षामुळे निष्पाप तरुणाचा बळी? लोहशिंगवेत बिबट्याचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्याची ग्रामस्थांची मागणी.या प्रक्रियेदरम्यान पेंच व्याघ्र प्रकल्पाचे उपसंचालक अक्षय गजभिये, साहाय्यक वनसंरक्षक संदीप भारती, वन परिक्षेत्र अधिकारी सचिन धात्रक, वनक्षेत्र अधिकारी, नागलवाडी प्रवीण लेले, पशुवैद्यक अधिकारी डॉ. सजित कोलंगत, मानद वन्यजीव रक्षक अजिंक्य भटकर, स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी मनन महादेवन उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.