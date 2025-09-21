Nagpur News: नागपूर सावनेर मार्गावरील बोलेरो कारमध्ये तरुणाचा मृतदेह; परिसरात खळबळ

खापरखेडा : नागपूर-सावनेर मार्गावरील लाहोरी बार हॉटेलसमोर उभ्या असलेल्या बोलेरो कारमध्ये एका तरुणाचा मृतदेह आढळल्याने शनिवारी सकाळी परिसरात खळबळ उडाली. .मृताची ओळख साजन मनोज मिश्रा (वय ३०, रा. चनकापूर) अशी झाली असून तो वाळू व बांधकाम मटेरियल सप्लाय व्यवसायात कार्यरत होता. शुक्रवारी दुपारी घरून बाहेर पडलेला साजन रात्री उशिरापर्यंत परतला नाही..पहाटे वडील मनोज मिश्रा शोध घेत असताना लाहोरी हॉटेलसमोर बोलेरो (एमएच३१/ईके ०४३८) गाडी उभी दिसली. संशय आल्याने त्यांनी गाडी उघडली असता साजन ड्रायव्हिंग सीटवर मृत अवस्थेत आढळला. त्याला तत्काळ नागपूर येथील मॅक्स रुग्णालयात नेण्यात आले..मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. डॉक्टरांच्या प्राथमिक अहवालानुसार दारूचे अति सेवन व हृदयविकाराचा झटका हे मृत्यूचे कारण असावे, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र मृताच्या मानेवर व पायावर आढळलेल्या जखमांमुळे गळा आवळून हत्या झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खरी कारणमीमांसा मात्र शवविच्छेदन अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे..Nagpur Crime: अकरा वर्षीय मुलाची अपहरण करून हत्या; खापरखेडा जवळील चनकापूर हादरले, तिघांना अटक.घटनेची माहिती मिळताच सावनेर पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून गुन्हे शाखा व स्थानिक पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासणे तसेच मृतकाच्या मित्रपरिवाराची चौकशी सुरू केली आहे. या घटनेने परिसरात भीती व संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून साजन मिश्रा यांचा अंतिम संस्कार शनिवारी संध्याकाळी चनकापूर येथील कोलार घाटावर करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.