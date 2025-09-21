नागपूर

Nagpur News: नागपूर सावनेर मार्गावरील बोलेरो कारमध्ये तरुणाचा मृतदेह; परिसरात खळबळ

Nagpur Crime: नागपूर-सावनेर मार्गावरील लाहोरी बार हॉटेलसमोर बोलेरो कारमध्ये ३० वर्षीय साजन मिश्राचा मृतदेह आढळला. प्राथमिक अहवालात दारूचे अति सेवन व हृदयविकाराचा झटका शक्य कारण, परंतु जखमांमुळे हत्या शक्यतेचा संशय.
खापरखेडा : नागपूर-सावनेर मार्गावरील लाहोरी बार हॉटेलसमोर उभ्या असलेल्या बोलेरो कारमध्ये एका तरुणाचा मृतदेह आढळल्याने शनिवारी सकाळी परिसरात खळबळ उडाली.

